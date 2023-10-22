Что приготовить из макарон на ужин: рецепт блюда за 20 минут
Если у вас дома есть макароны и фарш, то может даже не беспокоиться, что приготовить на ужин. Эти ингредиенты могут стать для сытного и вкусного блюда для всей семьи, готовящейся в одной сковороде всего 20 минут.
В одном из кулинарных блогов (tomka_recepti) в Instagram был опубликован рецепт макарон с фаршем.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- фарш – 300 г
- помидоры – 3 шт
- специи
- макароны – 200-300 г
- вода – 1,5 ст.
Способ приготовления:
1. Для начала порезать лук и поджарить его до мягкости.
2. Добавить в лук фарш, перемешать и жарить до изменения цвета.
3. Тем временем помидоры промыть и взбить в блендере до однородного сока. Получившуюся массу добавить к фаршу, посолить и поперчить.
4. На этом этапе добавить макароны, залить водой и готовить под крышкой до готовности. Приятного аппетита!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: