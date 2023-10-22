Что приготовить из макарон на ужин: рецепт блюда за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить из макарон на ужин: рецепт блюда за 20 минут

Если у вас дома есть макароны и фарш, то может даже не беспокоиться, что приготовить на ужин. Эти ингредиенты могут стать для сытного и вкусного блюда для всей семьи, готовящейся в одной сковороде всего 20 минут.

В одном из кулинарных блогов (tomka_recepti) в Instagram был опубликован рецепт макарон с фаршем.

Макароны с фаршем и томатным соком

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт
  • фарш – 300 г
  • помидоры – 3 шт
  • специи
  • макароны – 200-300 г
  • вода – 1,5 ст.

Способ приготовления:

1. Для начала порезать лук и поджарить его до мягкости.

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Макароны с фаршем

2. Добавить в лук фарш, перемешать и жарить до изменения цвета.

3. Тем временем помидоры промыть и взбить в блендере до однородного сока. Получившуюся массу добавить к фаршу, посолить и поперчить.

Как приготовить макароны по-флотски

4. На этом этапе добавить макароны, залить водой и готовить под крышкой до готовности. Приятного аппетита!

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