Если у вас дома есть макароны и фарш, то может даже не беспокоиться, что приготовить на ужин. Эти ингредиенты могут стать для сытного и вкусного блюда для всей семьи, готовящейся в одной сковороде всего 20 минут.

В одном из кулинарных блогов (tomka_recepti) в Instagram был опубликован рецепт макарон с фаршем.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

фарш – 300 г

помидоры – 3 шт

специи

макароны – 200-300 г

вода – 1,5 ст.

Способ приготовления:

1. Для начала порезать лук и поджарить его до мягкости.

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2. Добавить в лук фарш, перемешать и жарить до изменения цвета.

3. Тем временем помидоры промыть и взбить в блендере до однородного сока. Получившуюся массу добавить к фаршу, посолить и поперчить.

4. На этом этапе добавить макароны, залить водой и готовить под крышкой до готовности. Приятного аппетита!

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