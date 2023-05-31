Молодая капуста – это ингредиент не только для салата, но и сытных котлет. Они диетические, сочные и нежирные. Их можно дополнять манкой, яйцами, фаршем, овощами и зеленью. Это отличное блюдо на перекус, обед и ужин.

Фудблогер Марьяна с ником hotuyte_ta_smakuyte на своей странице в Instagram поделилась рецептом капустных котлет с овощами, сыром и манкой.

Ингредиенты:

капуста – 0,5 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

яйцо – 1 шт

сыр твердый – 50 г

Видео дня

манка – 2 ст. л.

специи (соль, перец, чеснок, паприка)

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить капусту, порезать ее и отварить до готовности. После варки положить овощ в глубокую посуду и охладить.

2. Между тем измельчить лук, натереть морковь на терке. Обжарить овощи до золотистости и добавить капусту.

3. Натереть сыр на терке и измельчить зелень. Также добавить в общую массу.

4. Добавить яйцо, специи и манку. Перемешать и оставить массу на 20-30 минут.

5. На этом этапе нужно из полученной массы сформировать котлеты, обвалять их в сухарях или муке и пожарить с обеих сторон до готовности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить салат из молодой капусты на ужин.