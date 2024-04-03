Что приготовить из молодой капусты, кроме салата: понадобятся фарш и творог
Молодую капусту чаще всего используют для приготовления свежих салатов. Но из такого овоща можно сделать очень сытное блюдо с мясом и сыром – капустные стейки.
Идея приготовления капустных стейков опубликована на странице фудблогера Светланы с ником svitlana_orineo в Instagram. Получается полноценное сытное блюдо.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 1 шт.
- фарш куриный – 500 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 200 мл.
- сыр твердый – 80 г
- соль, перец, копченая паприка, итальянские травы
- укроп, петрушка
- чеснок
- масло для смазки (лучше оливковое)
Способ приготовления:
1. Капусту порезать на кусочки шириной 2 см.
2. Смазать каждый растительным маслом.
3. Добавить специи: соль, перец и копченую паприку.
4. К фаршу добавить измельченный лук, соль, перец, итальянские травы (или другие любимые специи) и яйцо.
5. Хорошо размешать руками.
6. Сформировать шарики,
7. Выложить на стейки.
8. В миске соединить сметану, зелень, чеснок, натертый сыр и соль. Смазать каждый стейк этим соусом.
9. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.
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