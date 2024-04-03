Молодую капусту чаще всего используют для приготовления свежих салатов. Но из такого овоща можно сделать очень сытное блюдо с мясом и сыром – капустные стейки.

Идея приготовления капустных стейков опубликована на странице фудблогера Светланы с ником svitlana_orineo в Instagram. Получается полноценное сытное блюдо.

Ингредиенты:

капуста молодая – 1 шт.

фарш куриный – 500 г

яйца – 1 шт.

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сметана – 200 мл.

сыр твердый – 80 г

соль, перец, копченая паприка, итальянские травы

укроп, петрушка

чеснок

масло для смазки (лучше оливковое)

Способ приготовления:

1. Капусту порезать на кусочки шириной 2 см.

2. Смазать каждый растительным маслом.

3. Добавить специи: соль, перец и копченую паприку.

4. К фаршу добавить измельченный лук, соль, перец, итальянские травы (или другие любимые специи) и яйцо.

5. Хорошо размешать руками.

6. Сформировать шарики,

7. Выложить на стейки.

8. В миске соединить сметану, зелень, чеснок, натертый сыр и соль. Смазать каждый стейк этим соусом.

9. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.

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