Молодая капуста – это ингредиент не только салата, но и сытных стейков. Их можно запечь со специями, сыром, соусом или маринадом. Они равномерно запекаются, одновременно прекрасно держат форму и получаются довольно хрустящие.

Фудблогер Зоряна Ивченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных капустных стейков в духовке с соусом и сыром.

Ингредиенты:

капуста молодая – 1 головка

пармезан – 30-40 г

масло оливковое – 2 ст. л.

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соевый соус – 3 ст. л.

чеснок – 1 зубчик или 1 ч. л. сушеного

перец черный – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Помыть капусту и просушить. Порезать на 8-12 кружочков. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. Для соуса смешать перец, растительное масло, соевый соус, выжать чеснок через пресс. Смазать капустные стейки.

3. Натереть пармезан на терке и посыпать сверху капусту.

4. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!

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