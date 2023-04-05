Капуста – бюджетный, универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить салат, оладьи, добавлять в борщ и даже делать стейки в духовке.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной молодой капусты с куриным филе, овощами, рисом и соусом.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1шт

куриная грудинка – 400г

лук – 1 шт средний

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морковь – 1 шт средняя

болгарский перец – 1 шт

томатный соус – 2-3 ст. л.

рис – 1\2 стекла (его нужно отварить)

куркума – 0,5 ч. л.

сметана 20% – 2-3 ст. л.

соль, перец

масло для смазки и жарки овощей

яблочный уксус для смазки капусты

Способ приготовления:

1. Молодую капусту порезать толстыми колечками, как стейки. Выложить на противень, смазать уксусом, посыпать солью, перцем и полить растительным маслом.

2. Лук нарезать кубиками и обжарить до прозрачности.

3. Натереть морковь на терке и добавить к луку, жарить 2-3 минуты.

4. Порезать соломкой перец, добавить к овощам и жарить 2-3 минуты. В конце добавить томатный соус.

5. Курятину порезать мелким кубиком, положить в миску. Добавить жареные овощи, отварной рис, куркуму, соль, перец, сметану. Перемешать и выложить массу на капусту, полить растительным маслом.

6. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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