Что приготовить из молодой капусты на ужин: рецепт сытного блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить из молодой капусты на ужин: рецепт сытного блюда

Капуста – бюджетный, универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить салат, оладьи, добавлять в борщ и даже делать стейки в духовке.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной молодой капусты с куриным филе, овощами, рисом и соусом.

Рецепт стейков из молодой капусты в духовке

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 1шт
  • куриная грудинка – 400г
  • лук – 1 шт средний
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  • морковь – 1 шт средняя
  • болгарский перец – 1 шт
  • томатный соус – 2-3 ст. л.
  • рис – 1\2 стекла (его нужно отварить)
  • куркума – 0,5 ч. л.
  • сметана 20% – 2-3 ст. л.
  • соль, перец
  • масло для смазки и жарки овощей
  • яблочный уксус для смазки капусты

Способ приготовления:

1. Молодую капусту порезать толстыми колечками, как стейки. Выложить на противень, смазать уксусом, посыпать солью, перцем и полить растительным маслом.

Капуста для приготовления

2. Лук нарезать кубиками и обжарить до прозрачности.

3. Натереть морковь на терке и добавить к луку, жарить 2-3 минуты.

Вкусные стейки из капусты

4. Порезать соломкой перец, добавить к овощам и жарить 2-3 минуты. В конце добавить томатный соус.

5. Курятину порезать мелким кубиком, положить в миску. Добавить жареные овощи, отварной рис, куркуму, соль, перец, сметану. Перемешать и выложить массу на капусту, полить растительным маслом.

Как вкусно запечь капусту в духовке

6. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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