Что приготовить из молодой капусты на ужин: рецепт сытного блюда
Капуста – бюджетный, универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить салат, оладьи, добавлять в борщ и даже делать стейки в духовке.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной молодой капусты с куриным филе, овощами, рисом и соусом.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1шт
- куриная грудинка – 400г
- лук – 1 шт средний
- морковь – 1 шт средняя
- болгарский перец – 1 шт
- томатный соус – 2-3 ст. л.
- рис – 1\2 стекла (его нужно отварить)
- куркума – 0,5 ч. л.
- сметана 20% – 2-3 ст. л.
- соль, перец
- масло для смазки и жарки овощей
- яблочный уксус для смазки капусты
Способ приготовления:
1. Молодую капусту порезать толстыми колечками, как стейки. Выложить на противень, смазать уксусом, посыпать солью, перцем и полить растительным маслом.
2. Лук нарезать кубиками и обжарить до прозрачности.
3. Натереть морковь на терке и добавить к луку, жарить 2-3 минуты.
4. Порезать соломкой перец, добавить к овощам и жарить 2-3 минуты. В конце добавить томатный соус.
5. Курятину порезать мелким кубиком, положить в миску. Добавить жареные овощи, отварной рис, куркуму, соль, перец, сметану. Перемешать и выложить массу на капусту, полить растительным маслом.
6. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: