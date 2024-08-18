Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

Сейчас тесто фило стало очень популярным продуктом, из которого готовят всевозможные блюда. Использование такого основания значительно экономит время, потому что вымешивать ничего не придется. Для начинки можно использовать любые сезонные фрукты и ягоды.

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Идея приготовления яблочного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогерки Инны Каланчи (inna kalancha) в Instagram. Очень быстро выпекается.

Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 пачка
  • растопленное сливочное масло – 100 г
  • яблоки – 2-3 шт (можно заменить на любые сезонные ягоды или фрукты)

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 2 шт
  • крем-сырь – 250 г
  • сметана 10% – 100 г
  • сахар – 100 г
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

1. Смешать все до однородности. Заливка будет редкой, но при выпекании все схватится и будет напоминать чизкейк.

2. Листы теста фило разморозить и смазать растопленным маслом.

Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

3. На дно формы выложить сначала 4 листа, утрамбовать.

Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

4. Вылить заливку.

Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

5. Сверху выложить три смазанных маслом листа фило, один за другим.

Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

6. Выложить сверху яблоки, а на них несколько листьев фило, сложенных в виде цветочка. Так сформируются красивые волны при выпекании.

Что приготовить из нашумевшего теста фило: вариант элементарной выпечки к чаю

7. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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