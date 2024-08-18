Сейчас тесто фило стало очень популярным продуктом, из которого готовят всевозможные блюда. Использование такого основания значительно экономит время, потому что вымешивать ничего не придется. Для начинки можно использовать любые сезонные фрукты и ягоды.

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Идея приготовления яблочного пирога из теста фило опубликована на странице фудблогерки Инны Каланчи (inna kalancha) в Instagram. Очень быстро выпекается.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 пачка

растопленное сливочное масло – 100 г

яблоки – 2-3 шт (можно заменить на любые сезонные ягоды или фрукты)

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт

крем-сырь – 250 г

сметана 10% – 100 г

сахар – 100 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать все до однородности. Заливка будет редкой, но при выпекании все схватится и будет напоминать чизкейк.

2. Листы теста фило разморозить и смазать растопленным маслом.

3. На дно формы выложить сначала 4 листа, утрамбовать.

4. Вылить заливку.

5. Сверху выложить три смазанных маслом листа фило, один за другим.

6. Выложить сверху яблоки, а на них несколько листьев фило, сложенных в виде цветочка. Так сформируются красивые волны при выпекании.

7. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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