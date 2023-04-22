Если картофельное пюре не съесть сразу – оно становится холодным и безвкусным. Но его можно использовать для другого блюда. Из картофельного теста получаются очень вкусные ньоки.

Идея приготовления картофельных ньоков с соусом опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Для того, чтобы масса держала форму, в картофель нужно добавить не целое яйцо, а именно желток.

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Ингредиенты:

картофель – 670 г (6 шт.)

желток – 1 шт.

мука – 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл)

соль морская – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

Ингредиенты для сливочно-грибного соуса:

шампиньоны – 180 г (7 шт.)

сливки 33% – 135 мл

лук репчатый – 75 г (1 шт.)

чеснок – 2 зубчика

твердый сыр) – 100 г.

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. К картофельному пюре добавить желток, соль и муку.

2. Замешать мягкое и эластичное тесто.

3. Разделить на длинные части.

4. Нарезать на небольшие кусочки.

5. Каждый кусочек прижать вилкой.

6. Отправить в подсоленную кипящую воду на 2 минуты.

7. На сливочном масле обжарить чеснок, лук и шампиньоны.

8. Натереть сыр.

9. Добавить сливки и специи.

10. Довести до кипения и выложить на тарелку вместе с готовыми изделиями.

11. Сверху посыпать натертым сыром.

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