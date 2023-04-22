Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо

Если картофельное пюре не съесть сразу – оно становится холодным и безвкусным. Но его можно использовать для другого блюда. Из картофельного теста получаются очень вкусные ньоки.

Идея приготовления картофельных ньоков с соусом опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Для того, чтобы масса держала форму, в картофель нужно добавить не целое яйцо, а именно желток.

Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо
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Ингредиенты:

  • картофель – 670 г (6 шт.)
  • желток – 1 шт.
  • мука – 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл)
  • соль морская – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу

Ингредиенты для сливочно-грибного соуса:

  • шампиньоны – 180 г (7 шт.)
  • сливки 33% – 135 мл
  • лук репчатый – 75 г (1 шт.)
  • чеснок – 2 зубчика
  •  твердый сыр) – 100 г.
  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо

1. К картофельному пюре добавить желток, соль и муку.

2. Замешать мягкое и эластичное тесто.

3. Разделить на длинные части.

Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо

4. Нарезать на небольшие кусочки.

5. Каждый кусочек прижать вилкой.

Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо

6. Отправить в подсоленную кипящую воду на 2 минуты.

7. На сливочном масле обжарить чеснок, лук и шампиньоны.

Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо

8. Натереть сыр. 

9. Добавить сливки и специи.

10. Довести до кипения и выложить на тарелку вместе с готовыми изделиями.

Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо

11. Сверху посыпать натертым сыром.

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