Что приготовить из картофельного пюре, которое осталось: очень быстрое блюдо
Если картофельное пюре не съесть сразу – оно становится холодным и безвкусным. Но его можно использовать для другого блюда. Из картофельного теста получаются очень вкусные ньоки.
Идея приготовления картофельных ньоков с соусом опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Для того, чтобы масса держала форму, в картофель нужно добавить не целое яйцо, а именно желток.
Ингредиенты:
- картофель – 670 г (6 шт.)
- желток – 1 шт.
- мука – 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл)
- соль морская – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
Ингредиенты для сливочно-грибного соуса:
- шампиньоны – 180 г (7 шт.)
- сливки 33% – 135 мл
- лук репчатый – 75 г (1 шт.)
- чеснок – 2 зубчика
- твердый сыр) – 100 г.
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. К картофельному пюре добавить желток, соль и муку.
2. Замешать мягкое и эластичное тесто.
3. Разделить на длинные части.
4. Нарезать на небольшие кусочки.
5. Каждый кусочек прижать вилкой.
6. Отправить в подсоленную кипящую воду на 2 минуты.
7. На сливочном масле обжарить чеснок, лук и шампиньоны.
8. Натереть сыр.
9. Добавить сливки и специи.
10. Довести до кипения и выложить на тарелку вместе с готовыми изделиями.
11. Сверху посыпать натертым сыром.
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