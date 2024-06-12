Что приготовить из овсянки для перекуса: рецепт полезного овсяноблина с рыбой и зеленью
Из овсянки можно готовить не только кашу и суп, но еще и полезные блины, которые можно подавать как с солеными начинками, так и со сладкими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсяноблина с крем сыром, рыбой и зеленью.
Ингредиенты:
Для блинчика:
- 1 яйцо
- 3 ст л овсяных хлопьев
- 4 ст л молока
- соль
Для начинки:
- крем сыр
- микс салатов
- красная рыба
- помидорки
- сыр пармезан
Способ приготовления:
1. Для блина: взбейте яйца с солью, добавьте овсянку, вылейте смесь на горячую сковороду смазанную сливочным маслом.
2. Жарьте на медленном огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.
3. Выложите сверху блинчик на тарелку и на 1 половину выложите сыр, сверху рыбу и зелень, помидоры, сыр, сверните пополам.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: