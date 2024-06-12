Из овсянки можно готовить не только кашу и суп, но еще и полезные блины, которые можно подавать как с солеными начинками, так и со сладкими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсяноблина с крем сыром, рыбой и зеленью.

Ингредиенты:

Для блинчика:

1 яйцо

3 ст л овсяных хлопьев

4 ст л молока

соль

Для начинки:

крем сыр

микс салатов

красная рыба

помидорки

сыр пармезан

Способ приготовления:

1. Для блина: взбейте яйца с солью, добавьте овсянку, вылейте смесь на горячую сковороду смазанную сливочным маслом.

2. Жарьте на медленном огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

3. Выложите сверху блинчик на тарелку и на 1 половину выложите сыр, сверху рыбу и зелень, помидоры, сыр, сверните пополам.

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