Что приготовить из овсянки для перекуса: рецепт полезного овсяноблина с рыбой и зеленью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из овсянки для перекуса: рецепт полезного овсяноблина с рыбой и зеленью

Из овсянки можно готовить не только кашу и суп, но еще и полезные блины, которые можно подавать как с солеными начинками, так и со сладкими. 

Полезный овсяноблин с рыбой и зеленью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсяноблина с крем сыром, рыбой и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

Для блинчика:

  • 1 яйцо
  • 3 ст л овсяных хлопьев
  • 4 ст л молока
  • соль

Для начинки:

  • крем сыр
  • микс салатов
  • красная рыба
  • помидорки
  • сыр пармезан

 Способ приготовления: 

1. Для блина: взбейте яйца с солью, добавьте овсянку, вылейте  смесь на горячую сковороду смазанную сливочным маслом.

Основа для блина

2. Жарьте на медленном огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

Приготовление блюда

3. Выложите сверху блинчик на тарелку и на 1 половину выложите сыр, сверху рыбу и зелень, помидоры, сыр, сверните пополам. 

Готовое блюдо

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