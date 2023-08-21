Овсяноблин – идеальный вариант не только сытного и полезного завтрака, но и перекуса. Его традиционно дополняют начинкой, может быть соленая и сладкая: начиная от сыра, овощей и зелени, заканчивая вареньем, ягодами и фруктами.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овсяного блинчика с начинкой.

Ингредиенты:

овсянка – 4 ст. л.

яйца – 1 шт

молоко – 8 ст. л.

какао – 1 ч. л.

соль

подсластитель

Начинка:

арахисовая паста

Видео дня

банан

черника\голубика

Способ приготовления:

1. Для приготовления блина лучше измельчить овсянку до состояния крошки или использовать хлопья мелкого помола. Добавить к ней яйца, молоко, какао, соль и подсластитель. Все тщательно перемешать.

2. Получившуюся массу равномерно вылить на разогретую сковороду и пожарить тонкий блинчик с обеих сторон.

3. Готовый блинчик смазать арахисовой пастой, выложить кусочки банана и ягоды. Сложить блинчик пополам. Приятного аппетита!

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