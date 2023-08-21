Что приготовить из овсянки на перекус: вкусное блюдо для взрослых и детей
Овсяноблин – идеальный вариант не только сытного и полезного завтрака, но и перекуса. Его традиционно дополняют начинкой, может быть соленая и сладкая: начиная от сыра, овощей и зелени, заканчивая вареньем, ягодами и фруктами.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом овсяного блинчика с начинкой.
Ингредиенты:
- овсянка – 4 ст. л.
- яйца – 1 шт
- молоко – 8 ст. л.
- какао – 1 ч. л.
- соль
- подсластитель
Начинка:
- арахисовая паста
- банан
- черника\голубика
Способ приготовления:
1. Для приготовления блина лучше измельчить овсянку до состояния крошки или использовать хлопья мелкого помола. Добавить к ней яйца, молоко, какао, соль и подсластитель. Все тщательно перемешать.
2. Получившуюся массу равномерно вылить на разогретую сковороду и пожарить тонкий блинчик с обеих сторон.
3. Готовый блинчик смазать арахисовой пастой, выложить кусочки банана и ягоды. Сложить блинчик пополам. Приятного аппетита!
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