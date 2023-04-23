После Пасхи остаются не только паски, но и пасхальные яйца. Их, конечно, можно съесть и самостоятельно, а можно приготовить вкусную закуску – фаршированные яйца. Начинка может быть разной: начиная от разных видов рыбы, заканчивая сыром, чесноком и крабовыми палочками.

Фудблогер Зоряна Иванченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных яиц консервированной сельдью и луком.

Ингредиенты:

яйца пасхальные яйца – 8 шт

консервированная сельдь – 1 б

майонез – 3 ст. л.

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шнитт лук – 1 небольшой пучок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Пасхальные яйца почистить, порезать пополам и достать желтки.

2. С консервированной рыбы слить масло. Рыбу размять вилкой вместе с желтками до однородной массы. Добавить майонез и перец, перемешать.

3. Измельчить лук, половину добавить в начинку, остальное оставить для декора.

4. Полученной начинкой нафаршировать белки яиц. Украсить луком.

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