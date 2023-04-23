Что приготовить из пасхальных яиц: рецепт вкусной закуски за 5 минут
После Пасхи остаются не только паски, но и пасхальные яйца. Их, конечно, можно съесть и самостоятельно, а можно приготовить вкусную закуску – фаршированные яйца. Начинка может быть разной: начиная от разных видов рыбы, заканчивая сыром, чесноком и крабовыми палочками.
Фудблогер Зоряна Иванченко (zoryana_ivchenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фаршированных яиц консервированной сельдью и луком.
Ингредиенты:
- яйца пасхальные яйца – 8 шт
- консервированная сельдь – 1 б
- майонез – 3 ст. л.
- шнитт лук – 1 небольшой пучок
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Пасхальные яйца почистить, порезать пополам и достать желтки.
2. С консервированной рыбы слить масло. Рыбу размять вилкой вместе с желтками до однородной массы. Добавить майонез и перец, перемешать.
3. Измельчить лук, половину добавить в начинку, остальное оставить для декора.
4. Полученной начинкой нафаршировать белки яиц. Украсить луком.
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