Один из самых полезных и вкусных продуктов – печень. В ней очень много полезных витаминов, специалисты ее советуют есть всем, особенно – детям и беременным женщинам. Стоит отметь, что ее можно по-разному готовить: варить, делать паштеты, начинку для пирогов и вареников, а также добавлять в салаты и делать даже отбивные.

Редакция FoodOboz собрала для вас простые рецепты очень вкусных блюд из печени, которые вы приготовите всего за 30 минут.

1. Пряный паштет из куриной печени по рецепту фудблогера Анастасии Солопий

Ингредиенты:

печень – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

сливочное масло – 40 г

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грецкие орехи – 30 г

сахар – 2 ч. л.

мускатный орех – 1 ч. л.

тимьян – 2 веточки

оливковое масло – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень вымыть, срезать лишний жир и нарезать крупными кусочками.

2. Обжарить на оливковом масле с веточками тимьяна около 10мин, периодически помешивая.

3. Посолить, добавить зрение и мускатный орех. Убрать печень из сковородки, забрать веточки тимьяна.

4. Долить масла в сковороду, обжарить 1 минуту нарезанный полукольцами лук, добавить нарезанный соломкой морковь и жарить еще 5-7 мин.

5. Добавить нарезанный чеснок и сахар, жарить еще 2 минуты.

6. К печени добавьте овощи и дайте немного остыть.

7. Туда же добавьте орехи и масло, перебейте блендером в однородное пюре.

8. Разложите паштет в подходящие емкостям, накройте в контакт или полейте топленым маслом, чтобы паштет не обветривался.

2. Печенные котлеты по рецепту Ольги Матвей

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

сало – 100 г

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

панировочные сухари – 200 г

манная крупа – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Печень вместе с салом и луком пропустите через мясорубку.

2. В эту смесь добавьте яйцо, манку, перемешайте, посолите, поперчите.

3. Нагрейте сковороду, выложите котлеты ложкой, потому что тесто будет очень жидким и пожарьте их.

4. Если с сухарями, тогда вылейте ложкой смесь на сковороду, сверху присыпьте сухарями и пожарьте.

Подавать блюдо лучше горячим, будет очень вкусно с овощами, кашами.

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