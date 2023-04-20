Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
318
Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса

Перезрелый банан слишком сладок и распадается в руках. Вряд ли кто-нибудь захочет есть такой фрукт. Поэтому лучшим вариантом будет сделать из плода вкусный и простой перекус. Он может стать отличной заменой десерту.

Идея приготовления оладий из перезрелого банана опубликована на кулинарной странице блоггера Марины Ключинской (eat_with_karapuz) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 50 мл молока
  • 2 ст.л. муки
  • 1 банан
  • немного разрыхлителя
Видео дня

Способ приготовления:

Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса

1. Яйцо первым взбить блендером.

Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса

2. В чашу добавить молоко и банан.

3. Постепенно насыпать муку и помешивать (должна получиться консистенция густой сметаны).

Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса

4. Жарить на сухой сковороде (на малом огне) по 3-4 минуты с обеих сторон.

Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса

5. Лучше всего подавать с йогуртом и свежими фруктами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты