Что приготовить из перезрелого банана: идея простого перекуса
Перезрелый банан слишком сладок и распадается в руках. Вряд ли кто-нибудь захочет есть такой фрукт. Поэтому лучшим вариантом будет сделать из плода вкусный и простой перекус. Он может стать отличной заменой десерту.
Идея приготовления оладий из перезрелого банана опубликована на кулинарной странице блоггера Марины Ключинской (eat_with_karapuz) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 2 ст.л. муки
- 1 банан
- немного разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Яйцо первым взбить блендером.
2. В чашу добавить молоко и банан.
3. Постепенно насыпать муку и помешивать (должна получиться консистенция густой сметаны).
4. Жарить на сухой сковороде (на малом огне) по 3-4 минуты с обеих сторон.
5. Лучше всего подавать с йогуртом и свежими фруктами.
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