Перезрелый банан слишком сладок и распадается в руках. Вряд ли кто-нибудь захочет есть такой фрукт. Поэтому лучшим вариантом будет сделать из плода вкусный и простой перекус. Он может стать отличной заменой десерту.

Идея приготовления оладий из перезрелого банана опубликована на кулинарной странице блоггера Марины Ключинской (eat_with_karapuz) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

1 яйцо

50 мл молока

2 ст.л. муки

1 банан

немного разрыхлителя

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Способ приготовления:

1. Яйцо первым взбить блендером.

2. В чашу добавить молоко и банан.

3. Постепенно насыпать муку и помешивать (должна получиться консистенция густой сметаны).

4. Жарить на сухой сковороде (на малом огне) по 3-4 минуты с обеих сторон.

5. Лучше всего подавать с йогуртом и свежими фруктами.

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