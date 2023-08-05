Что приготовить из персиков: салат, коктейль и десерт
Ділюся трьома рецептами фантастично смачних страв, які варто приготувати з персиків.
Фаршировані персики
Інгредієнти:
● Персики – 640 г
● Мигдалеве печиво – 120-150 г
● Волоські горіхи – 100-120 г
● Какао-порошок – 30-40 г
● Цукор – 25 г
● Вершкове масло – 75 г
● М’ята та цукрова пудра для декору – 2\2 г
Як готувати:
1. Помийте і висушіть персики. Розділіть кожен навпіл, видаліть кісточку. Чайною ложкою дістаньте м'якуш та перекладіть в окремий посуд. До м’якуша персиків додайте розкришене печиво
2. Подрібніть волоські горіхи й також додайте до начинки. Всипте трошки цукру і порошку какао. Ретельно вимішайте.
3. Викладіть начинку до кожної половинки персика. Викладіть персики у деко, застелене пергаментом для випічки, та відправте до духовки, розігрітої до 180° на 20 хвилин. Готові персики прикрасьте цукровою пудрою та листочком свіжої м’яти.
Райський салат з персиків
Інгредієнти:
- Персики – 1 шт
- Болгарський перець – 50 г
- Базилік – 3 г
- Рукола – 15 г
- Петрушка – 3 г
- Мікс салату – 100 г
- Лимон – 1 шт
- Оливкова олія – 50 г
- Сіль – 1 г
- Перець – 0,5 г
Як готувати:
- Дістаньте з персиків кісточки та наріжте половинки тоненькими скибочками.
- Почистьте болгарський перець насіння, а потім наріжте тоненькою соломкою.
- Викладіть перець і персик в окрему тарілку, посоліть, поперчіть, додайте оливкову олію і сік половини лимона. Перемішайте та залиште маринуватися.
- Руками порвіть руколу, базилік та листя салату. Вичавіть на усю цю зелень сік з другої половинки лимона, посоліть, додайте трошки оливкової олії та перемішайте.
- Викладіть приправлену зелень на тарілку. Поруч викладіть персики з перцем. Якщо треба, поперчіть.
Коктейль Белліні
Белліні вигадав Джузеппе Чіпріані з у Венеції в першій половині ХХ століття. Для коктейлю він використовував особливий сорт персиків з ніжно-білою серединою, тож напій мав дуже цікавий ніжний колір. Назвати коктейль Джузеппе вирішив ім’ям відомого художника Джованні Белліні, на картинах якого він помітив саме такий кремовий відтінок.
Інгредієнти:
- Ігристе сухе вино (просекко) - 100 мл
- Персикове пюре - 50 мл
- Малиновий сироп
Як готувати:
- Почистьте персики: дістаньте кісточку, зріжте шкірку. Киньте їх у блендер і змеліть у пюре. Процідіть його.
- Додайте до пюре трошки малинового сиропу або соку, щоб колір пюре став ніжно-рожевим.
- Змішайте вино та пюре, обережно перемішайте та розлийте коктейль по високих келихах.