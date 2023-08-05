Ділюся трьома рецептами фантастично смачних страв, які варто приготувати з персиків.

Фаршировані персики

Інгредієнти:

● Персики – 640 г

● Мигдалеве печиво – 120-150 г

● Волоські горіхи – 100-120 г

● Какао-порошок – 30-40 г

● Цукор – 25 г

● Вершкове масло – 75 г

● М’ята та цукрова пудра для декору – 2\2 г

Як готувати:

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1. Помийте і висушіть персики. Розділіть кожен навпіл, видаліть кісточку. Чайною ложкою дістаньте м'якуш та перекладіть в окремий посуд. До м’якуша персиків додайте розкришене печиво

2. Подрібніть волоські горіхи й також додайте до начинки. Всипте трошки цукру і порошку какао. Ретельно вимішайте.

3. Викладіть начинку до кожної половинки персика. Викладіть персики у деко, застелене пергаментом для випічки, та відправте до духовки, розігрітої до 180° на 20 хвилин. Готові персики прикрасьте цукровою пудрою та листочком свіжої м’яти.

Райський салат з персиків

Інгредієнти:

Персики – 1 шт

Болгарський перець – 50 г

Базилік – 3 г

Рукола – 15 г

Петрушка – 3 г

Мікс салату – 100 г

Лимон – 1 шт

Оливкова олія – 50 г

Сіль – 1 г

Перець – 0,5 г

Як готувати:

Дістаньте з персиків кісточки та наріжте половинки тоненькими скибочками. Почистьте болгарський перець насіння, а потім наріжте тоненькою соломкою. Викладіть перець і персик в окрему тарілку, посоліть, поперчіть, додайте оливкову олію і сік половини лимона. Перемішайте та залиште маринуватися. Руками порвіть руколу, базилік та листя салату. Вичавіть на усю цю зелень сік з другої половинки лимона, посоліть, додайте трошки оливкової олії та перемішайте.

Викладіть приправлену зелень на тарілку. Поруч викладіть персики з перцем. Якщо треба, поперчіть.

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Коктейль Белліні

Белліні вигадав Джузеппе Чіпріані з у Венеції в першій половині ХХ століття. Для коктейлю він використовував особливий сорт персиків з ніжно-білою серединою, тож напій мав дуже цікавий ніжний колір. Назвати коктейль Джузеппе вирішив ім’ям відомого художника Джованні Белліні, на картинах якого він помітив саме такий кремовий відтінок.

Інгредієнти:

Ігристе сухе вино (просекко) - 100 мл

Персикове пюре - 50 мл

Малиновий сироп

Як готувати:

Почистьте персики: дістаньте кісточку, зріжте шкірку. Киньте їх у блендер і змеліть у пюре. Процідіть його. Додайте до пюре трошки малинового сиропу або соку, щоб колір пюре став ніжно-рожевим. Змішайте вино та пюре, обережно перемішайте та розлийте коктейль по високих келихах.

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