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Что приготовить из полезной свеклы: делимся рецептом оригинального и вкусного блюда
Свекла – один из самых вкусных и полезных овощей, которые можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Еще из нее получатся очень вкусные соусы, салаты, первые блюда и закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного карпаччо из свеклы, с сыром и орешками.
Ингредиенты:
- отварная свекла
- микс зеленый с рукколой
- орешки
- сыр страчетелла
- соус бальзамик
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу нарежьте тоненькими ломтиками и выложите на дно тарелки.
2. Сверху добавьте микс зелени и сыр.
3. Полейте соусом и присыпьте орешками.
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