Что приготовить из полезной свеклы: делимся рецептом оригинального и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
510
Что приготовить из полезной свеклы: делимся рецептом оригинального и вкусного блюда

Свекла – один из самых вкусных и полезных овощей, которые можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Еще из нее получатся очень вкусные соусы, салаты, первые блюда и закуски.

Видео дня
Что приготовить из вареной свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного карпаччо из свеклы, с сыром и орешками. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • отварная свекла
  • микс зеленый с рукколой
  • орешки
  • сыр страчетелла 
  • соус бальзамик

Способ приготовления: 

1. Отварную свеклу нарежьте тоненькими ломтиками и выложите на дно тарелки.

Ингредиенты для блюда

2. Сверху добавьте микс зелени и сыр. 

Приготовление блюда

3. Полейте соусом и присыпьте орешками.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыовощирецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты