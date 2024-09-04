Свекла – один из самых вкусных и полезных овощей, которые можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Еще из нее получатся очень вкусные соусы, салаты, первые блюда и закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного карпаччо из свеклы, с сыром и орешками.

Ингредиенты:

отварная свекла

микс зеленый с рукколой

орешки

сыр страчетелла

соус бальзамик

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу нарежьте тоненькими ломтиками и выложите на дно тарелки.

2. Сверху добавьте микс зелени и сыр.

3. Полейте соусом и присыпьте орешками.

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