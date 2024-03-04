Что приготовить из полезных яиц для перекуса за 3 минуты: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из яиц

Яйца являются очень полезным и ценным продуктом, в белке которого мало калорий и не содержится жира, он помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В. А желток содержит холин (его отсутствие приводит к отложению жира в печени), много полезных жиров и лецитин — основной строительный материал для мембраны клеток.

Вкусный перекус из яиц

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из яиц, с сыром и зеленью, который готовится 3 минуты. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 3 куриных яйца
  • 30 г твердого сыра
  • укроп и немного соли

Способ приготовления: 

1. В трех яйцах отделите белки от желтков.

Яйца для блюда

2. К белкам добавьте немного соли и измельченную зелень.

Белки с зеленью

3. Желтки перемешайте до однородности. 

Приготовление блюда

4. Разогрейте сковороду и немного смажьте маслом, вылейте желтки, с одной стороны выложите сыр и заверните в рулетик.

5. Далее в два подхода вылейте белок постепенно заворачивая рулет.

Готовый рулет

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