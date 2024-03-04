Яйца являются очень полезным и ценным продуктом, в белке которого мало калорий и не содержится жира, он помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В. А желток содержит холин (его отсутствие приводит к отложению жира в печени), много полезных жиров и лецитин — основной строительный материал для мембраны клеток.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из яиц, с сыром и зеленью, который готовится 3 минуты.

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Ингредиенты:

3 куриных яйца

30 г твердого сыра

укроп и немного соли

Способ приготовления:

1. В трех яйцах отделите белки от желтков.

2. К белкам добавьте немного соли и измельченную зелень.

3. Желтки перемешайте до однородности.

4. Разогрейте сковороду и немного смажьте маслом, вылейте желтки, с одной стороны выложите сыр и заверните в рулетик.

5. Далее в два подхода вылейте белок постепенно заворачивая рулет.

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