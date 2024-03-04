Что приготовить из полезных яиц для перекуса за 3 минуты: самый простой рецепт
Яйца являются очень полезным и ценным продуктом, в белке которого мало калорий и не содержится жира, он помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В. А желток содержит холин (его отсутствие приводит к отложению жира в печени), много полезных жиров и лецитин — основной строительный материал для мембраны клеток.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из яиц, с сыром и зеленью, который готовится 3 минуты.
Ингредиенты:
- 3 куриных яйца
- 30 г твердого сыра
- укроп и немного соли
Способ приготовления:
1. В трех яйцах отделите белки от желтков.
2. К белкам добавьте немного соли и измельченную зелень.
3. Желтки перемешайте до однородности.
4. Разогрейте сковороду и немного смажьте маслом, вылейте желтки, с одной стороны выложите сыр и заверните в рулетик.
5. Далее в два подхода вылейте белок постепенно заворачивая рулет.
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