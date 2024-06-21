Что приготовить из пюре для ужина: рецепт вкусной и сытной запеканки с рыбой
Из пюре можно приготовить не только зразы, но и вкусные и сытные запеканки, вареники и пироги. Стоит отметить, что блюда из пюре готовятся очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из рыбы и пюре, которая очень легко готовится.
Ингредиенты:
- Филе рыбы – 750 г
- Лук – 1 шт.
- Кинза и петрушка
- Цедра лимона
- Чеснок – 3 зуб.
- Горошек см – 100 г
Для картофельной прослойки:
- Картофель – 750 г
- Масло сливочное – 50 г
- Сливки – 50 г (не принципиально, тогда увеличьте количество молока)
- Молоко – 100 г
- Моцарелла или другой твердый сыр – 50 г
- Соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. Из картофеля сделайте пюре, добавляем натертый сыр.
2. Лук нарежьте и пожарьте до румяности. Далее добавьте рыбу, зелень, чеснок и цедру лимона. Тушите все, разбивая комочки, готовьте минут 10 и всыпьте горошек.
3. На дно формы для запекания выложите рыбную прослойку, сверху картофельный слой. И запекайте 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: