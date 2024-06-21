Что приготовить из пюре для ужина: рецепт вкусной и сытной запеканки с рыбой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из пюре для ужина: рецепт вкусной и сытной запеканки с рыбой

Из пюре можно приготовить не только зразы, но и вкусные и сытные запеканки, вареники и пироги. Стоит отметить, что блюда из пюре готовятся очень быстро. 

Домашняя запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из рыбы и пюре, которая очень легко готовится. 

Рецепт запеканки

Ингредиенты: 

  • Филе рыбы – 750 г
  • Лук – 1 шт.
  • Кинза и петрушка 
  • Цедра лимона
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Горошек см – 100 г

Для картофельной прослойки:

  • Картофель – 750 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Сливки – 50 г (не принципиально, тогда увеличьте количество молока)
  • Молоко – 100 г
  • Моцарелла или другой твердый сыр – 50 г
  • Соль, перец, масло

Способ приготовления: 

1. Из картофеля сделайте пюре, добавляем натертый сыр. 

Картофель для пюре

2. Лук нарежьте и пожарьте до румяности. Далее добавьте рыбу, зелень, чеснок и цедру лимона. Тушите все, разбивая комочки, готовьте минут 10 и всыпьте горошек.

Приготовление основы для блюда

3. На дно формы для запекания выложите рыбную прослойку, сверху картофельный слой. И запекайте 10-15 минут.

Готовая запеканка

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