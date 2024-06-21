Из пюре можно приготовить не только зразы, но и вкусные и сытные запеканки, вареники и пироги. Стоит отметить, что блюда из пюре готовятся очень быстро.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из рыбы и пюре, которая очень легко готовится.

Ингредиенты:

Филе рыбы – 750 г

Лук – 1 шт.

Кинза и петрушка

Цедра лимона

Чеснок – 3 зуб.

Горошек см – 100 г

Для картофельной прослойки:

Картофель – 750 г

Масло сливочное – 50 г

Сливки – 50 г (не принципиально, тогда увеличьте количество молока)

Молоко – 100 г

Моцарелла или другой твердый сыр – 50 г

Соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Из картофеля сделайте пюре, добавляем натертый сыр.

2. Лук нарежьте и пожарьте до румяности. Далее добавьте рыбу, зелень, чеснок и цедру лимона. Тушите все, разбивая комочки, готовьте минут 10 и всыпьте горошек.

3. На дно формы для запекания выложите рыбную прослойку, сверху картофельный слой. И запекайте 10-15 минут.

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