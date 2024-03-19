Что приготовить из пюре, лаваша и колбасы: рецепт сытного и очень бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
300
Рецепт блюда

Пюре, лаваш, сыр и колбаса – идеальный набор продуктов для сытного и очень быстрого в приготовлении блюда, которые будет отличной альтернативой котлетам и отбивным. 

Сытное блюдо из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного блюда из лаваша, с пюре, колбасой и сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • пюре – 300 г
  • молочная колбаса – 300 г
  • яйца – 3 шт. 
  • сыр твердый – 300 г
  • укроп
  • лаваш

Способ приготовления: 

1. Натрите колбасу и сыр, перемешайте, добавьте зелень. 

Пюре и колбаса для блюда

2. Намажьте на лаваш пюре, сверху слой из колбасы и сыра.

Приготовление блюда

3. Сверните и нарежьте. 

Рулет из лаваша

4. Взбейте яйца и обмокните лаваш в яйца.

Сколько жарить лаваш

5. Пожарьте на сковороде до золотистости.

Готовое блюдо

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