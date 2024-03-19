Видео дня
Что приготовить из пюре, лаваша и колбасы: рецепт сытного и очень бюджетного блюда
Пюре, лаваш, сыр и колбаса – идеальный набор продуктов для сытного и очень быстрого в приготовлении блюда, которые будет отличной альтернативой котлетам и отбивным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного блюда из лаваша, с пюре, колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- пюре – 300 г
- молочная колбаса – 300 г
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 300 г
- укроп
- лаваш
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу и сыр, перемешайте, добавьте зелень.
2. Намажьте на лаваш пюре, сверху слой из колбасы и сыра.
3. Сверните и нарежьте.
4. Взбейте яйца и обмокните лаваш в яйца.
5. Пожарьте на сковороде до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: