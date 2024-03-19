Пюре, лаваш, сыр и колбаса – идеальный набор продуктов для сытного и очень быстрого в приготовлении блюда, которые будет отличной альтернативой котлетам и отбивным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного блюда из лаваша, с пюре, колбасой и сыром.

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Ингредиенты:

пюре – 300 г

молочная колбаса – 300 г

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 300 г

укроп

лаваш

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу и сыр, перемешайте, добавьте зелень.

2. Намажьте на лаваш пюре, сверху слой из колбасы и сыра.

3. Сверните и нарежьте.

4. Взбейте яйца и обмокните лаваш в яйца.

5. Пожарьте на сковороде до золотистости.

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