Если у вас осталось вчерашнее картофельное пюре, не торопитесь его выбрасывать. Из него можно приготовить вкусные и хрустящие снеки к фильму или просто на перекус. Готовятся они элементарно и из ингредиентов, которые находятся под рукой.

Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих снеков, которые вы легко приготовите из картофельного пюре. Они готовятся 15 минут при условии, что готовы все ингредиенты.

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Ингредиенты:

картофель – 4 шт

мука – 100 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить картофельное пюре. Для этого очистите и отварите картофель в подсоленной воде до готовности. После этого слить воду и превратить картофель в пюре, добавив любимые специи.

2. В пюре просеять муку и замесить тесто.

3. Полученное тесто раскатать скалкой и вырезать кружочки. По желанию можно сделать соломинкой глаза и рот, придав снекам интересный вид. Особенно такие понравятся детям.

4. Полученные смайлики поджарить в большом количестве масла до золотистого цвета.

5. Готовые смайлики выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что можно добавить в картофельное пюре, кроме молока и сливочного масла.