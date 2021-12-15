Что приготовить из сельди, кроме 'Шубы': рецепт постного салата с грибами и овощами

Сегодня сельдь можно подать не только под шубой, или просто порезав на тарелке, но и объединить в других разнообразных блюдах, а именно салатах. Одним из таких есть постный салат с грибами и овощами. И хотя готовится блюдо с минимумом ингредиентов и буквально за 15 минут, но имеет очень многогранный вкус.

Рецептом постного салата с селедкой поделилась фудблогер Екатерина Кудляк. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь – 200 г

шампиньоны – 400 г

лук – 1 шт

консервированный горошек – 200 г

огурец – 1 шт

горчица – 1 ч. л.

майонез постный

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Способ приготовления:

1. Грибы порезать и поджарить – до тех пор, пока не выпарится излишняя влага.

2. Измельчить лук и добавить в грибы.

3. Налить немного растительного масла и жарить до готовности. Добавить соль и перец. Охладить.

4. Сельдь и огурец порезать кубиками.

5. Соединить все компоненты, добавить майонез и горчицу. Вымешать салат.

6. С помощью кольца выложить на тарелку и украсить по желанию.

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