Что приготовить из скумбрии: оригинальные и вкусные блюда
Скумбрия – очень полезный и вкусный вид рыбы, она богата витаминами и необходимыми микроэлементами. Очень важно, что она является настоящим источником кислоты омега-3, которая повышает защитные функции организма, оптимизирует обмен веществ и уровень гормонов. Специалисты рекомендуют есть скумбрию всем, особенно – детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Готовится рыба элементарно, ее можно запекать, варить, делать из нее паштет, добавлять в салаты, вкусно солить и мариновать.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 рецептов вкусных праздничных блюд из скумбрии, которые готовятся очень просто.
1. Рулеты из скумбрии с овощами и сыром по рецепту диетолога Аллы Ковальчук
Ингредиенты:
скумбрия – 2 шт.
сыр – 100 г
лук репчатый – 1 шт.
морковь – 1 шт.
чеснок – 1 зуб.
болгарский перец – 1 шт.
оливковое масло – 2-3 ст. л.
зелень – пучок
соль – по вкусу
перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хорошо выпотрошите рыбу, аккуратно разделите на филе.
2. Овощи помойте, порежьте и слегка обжарьте до мягкости.
3. Натрите сыр.
4. На противень выложите филе, сверху овощи, присыпьте сыром, специями.
5. Сверните филе в рулеты, обязательно скрипите зубочисткой.
6. Отправьте в духовку и готовьте около 25-30 минут при 180 С.
Блюдо будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде.
2. Запеченная скумбрия с картошкой на овощной подушке по рецепту фудблогера Катерины Кудляк
Ингредиенты:
скумбрия – 2 шт.
картофель – 5-6 шт.
лук – 2 шт.
помидоры – 2 шт.
лимон – 1/2 шт.
специи и травы – 1 ч. л.
растительное масло – 20 мл
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и хорошо выпотрошите рыбу, отрежьте голову и обязательно срежьте плавники.
2. После порежьте ее порционными кусочками.
3. Лук и лимон порежьте кольцами.
4. Картофель порежьте дольками, добавьте перец, соль, масло и хорошо перемешайте.
5. Выложите на противень или форму картошку, сверху рыбу с луком и лимоном.
6. В самом конце положите сверху еще нарезанные помидоры и присыпьте травами.
7. Отправьте блюдо в духовку на 1 час при 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: