Что приготовить из скумбрии: оригинальные и вкусные блюда

Скумбрия – очень полезный и вкусный вид рыбы, она богата витаминами и необходимыми микроэлементами. Очень важно, что она является настоящим источником кислоты омега-3, которая повышает защитные функции организма, оптимизирует обмен веществ и уровень гормонов. Специалисты рекомендуют есть скумбрию всем, особенно – детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Готовится рыба элементарно, ее можно запекать, варить, делать из нее паштет, добавлять в салаты, вкусно солить и мариновать.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 рецептов вкусных праздничных блюд из скумбрии, которые готовятся очень просто.

1. Рулеты из скумбрии с овощами и сыром по рецепту диетолога Аллы Ковальчук

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Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

сыр – 100 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

болгарский перец – 1 шт.

оливковое масло – 2-3 ст. л.

зелень – пучок

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хорошо выпотрошите рыбу, аккуратно разделите на филе.

2. Овощи помойте, порежьте и слегка обжарьте до мягкости.

3. Натрите сыр.

4. На противень выложите филе, сверху овощи, присыпьте сыром, специями.

5. Сверните филе в рулеты, обязательно скрипите зубочисткой.

6. Отправьте в духовку и готовьте около 25-30 минут при 180 С.

Блюдо будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

2. Запеченная скумбрия с картошкой на овощной подушке по рецепту фудблогера Катерины Кудляк

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

картофель – 5-6 шт.

лук – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

лимон – 1/2 шт.

специи и травы – 1 ч. л.

растительное масло – 20 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и хорошо выпотрошите рыбу, отрежьте голову и обязательно срежьте плавники.

2. После порежьте ее порционными кусочками.

3. Лук и лимон порежьте кольцами.

4. Картофель порежьте дольками, добавьте перец, соль, масло и хорошо перемешайте.

5. Выложите на противень или форму картошку, сверху рыбу с луком и лимоном.

6. В самом конце положите сверху еще нарезанные помидоры и присыпьте травами.

7. Отправьте блюдо в духовку на 1 час при 180 С.

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