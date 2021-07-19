Что приготовить из смородины кроме варенья: 2 необычных блюда
Смородина – совершенно универсальный, полезный продукт из которого можно приготовить много вкусных блюд, а в сезон летней консервации она станет просто топ-ягодой. Ведь из нее получается вкуснейшее, ароматное желе, компоты, варенье и еще много разных блюд.
Редакция FoodOboz расскажет, что можно еще вкусного приготовить со смородины кроме варенья и компотов.
1. Натуральная смородиновая пастила
Ингредиенты:
Смородина – 300 г
Рстителное масло – 1 ч. л.
Сахар – 50 г
Способ приготовления:
Хорошо помойте смородину, оторвите хвостики, переберите, чтобы не было вялых ягод.
Перебейте до однородности вместе с сахаром.
Смажьте специальный поддон для пастилы растительным маслом и выложите в него ягодное пюре, распределите так, чтобы она "легла" ровным слоем.
Отправьте в специальную сушку на 12-15 часов, очень важно – температура должна быть 50-60 С. Но, если у вас нет специальной сушки для ягод, легко можно использовать просто противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом и сушить просто на солнце, прикрыв марлей, в течении одного-двух дней.
Готовую пастилу снимите и аккуратно сверните.
2. Пирог со смородиной, орехами и апельсиновой пропиткой
Ингредиенты:
мука – 250 г
сливочное масло – 230 г
яйца – 2 шт.
сметана – 250 г
разрыхлитель – 2 ч. л.
апельсин – 1 шт.
красная смородина – 150 г
грецкие орехи – 50 г
сахарная пудра – 300 г
Способ приготовления:
Размягченное сливочное масло взбейте с сахарной пудрой.
Добавьте яйца, лучше по одному, взбейте, затем – добавьте сметану, снова взбейте.
В отдельной миске дважды просейте муку, добавьте разрыхлитель, аккуратно перемешайте и добавьте в сметанно-яичную смесь, тщательно перемешайте.
Натрите цедру апельсина – 2 ст. л., смешайте с орехами и смородиной, добавьте в тесто, тщательно перемешайте и выложите в форму.
Отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.
Из апельсинового сока и сахарной пудры можно сделать поливку для пирога, достаточно просто смешать эти два ингредиента.
Достаньте пирог и сразу полейте апельсиновой поливкой, пока он горячий.
Подавать угощение можно как горячим, так и остывшим, пирог будет одинаково вкусным.
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