Что приготовить из смородины кроме варенья: 2 необычных блюда

Смородина – совершенно универсальный, полезный продукт из которого можно приготовить много вкусных блюд, а в сезон летней консервации она станет просто топ-ягодой. Ведь из нее получается вкуснейшее, ароматное желе, компоты, варенье и еще много разных блюд.

Редакция FoodOboz расскажет, что можно еще вкусного приготовить со смородины кроме варенья и компотов.

1. Натуральная смородиновая пастила

Ингредиенты:

Смородина – 300 г

Рстителное масло – 1 ч. л.

Сахар – 50 г

Способ приготовления:

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Хорошо помойте смородину, оторвите хвостики, переберите, чтобы не было вялых ягод. Перебейте до однородности вместе с сахаром. Смажьте специальный поддон для пастилы растительным маслом и выложите в него ягодное пюре, распределите так, чтобы она "легла" ровным слоем. Отправьте в специальную сушку на 12-15 часов, очень важно – температура должна быть 50-60 С. Но, если у вас нет специальной сушки для ягод, легко можно использовать просто противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом и сушить просто на солнце, прикрыв марлей, в течении одного-двух дней. Готовую пастилу снимите и аккуратно сверните.

2. Пирог со смородиной, орехами и апельсиновой пропиткой

Ингредиенты:

мука – 250 г

сливочное масло – 230 г

яйца – 2 шт.

сметана – 250 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

апельсин – 1 шт.

красная смородина – 150 г

грецкие орехи – 50 г

сахарная пудра – 300 г

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбейте с сахарной пудрой. Добавьте яйца, лучше по одному, взбейте, затем – добавьте сметану, снова взбейте. В отдельной миске дважды просейте муку, добавьте разрыхлитель, аккуратно перемешайте и добавьте в сметанно-яичную смесь, тщательно перемешайте. Натрите цедру апельсина – 2 ст. л., смешайте с орехами и смородиной, добавьте в тесто, тщательно перемешайте и выложите в форму. Отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С. Из апельсинового сока и сахарной пудры можно сделать поливку для пирога, достаточно просто смешать эти два ингредиента. Достаньте пирог и сразу полейте апельсиновой поливкой, пока он горячий.

Подавать угощение можно как горячим, так и остывшим, пирог будет одинаково вкусным.

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