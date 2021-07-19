Что приготовить из смородины кроме варенья: 2 необычных блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог со смородиновым мармеладом

Смородина – совершенно универсальный, полезный продукт из которого можно приготовить много вкусных блюд, а в сезон летней консервации она станет просто топ-ягодой. Ведь из нее получается вкуснейшее, ароматное желе, компоты, варенье и еще много разных блюд.

Редакция FoodOboz расскажет, что можно еще вкусного приготовить со смородины кроме варенья и компотов.

1. Натуральная смородиновая пастила

Натуральная пастила

Ингредиенты:

  • Смородина – 300 г

  • Рстителное масло – 1 ч. л.

  • Сахар – 50 г

Способ приготовления:

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  1. Хорошо помойте смородину, оторвите хвостики, переберите, чтобы не было вялых ягод.

  2. Перебейте до однородности вместе с сахаром.

  3. Смажьте специальный поддон для пастилы растительным маслом и выложите в него ягодное пюре, распределите так, чтобы она "легла" ровным слоем.

  4. Отправьте в специальную сушку на 12-15 часов, очень важно – температура должна быть 50-60 С. Но, если у вас нет специальной сушки для ягод, легко можно использовать просто противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом и сушить просто на солнце, прикрыв марлей, в течении одного-двух дней.

  5. Готовую пастилу снимите и аккуратно сверните.

2. Пирог со смородиной, орехами и апельсиновой пропиткой

Ягодный пирог

Ингредиенты:

  • мука – 250 г

  • сливочное масло – 230 г

  • яйца – 2 шт.

  • сметана – 250 г

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • апельсин – 1 шт.

  • красная смородина – 150 г

  • грецкие орехи – 50 г

  • сахарная пудра – 300 г

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбейте с сахарной пудрой.

  2. Добавьте яйца, лучше по одному, взбейте, затем – добавьте сметану, снова взбейте.

  3. В отдельной миске дважды просейте муку, добавьте разрыхлитель, аккуратно перемешайте и добавьте в сметанно-яичную смесь, тщательно перемешайте.

  4. Натрите цедру апельсина – 2 ст. л., смешайте с орехами и смородиной, добавьте в тесто, тщательно перемешайте и выложите в форму.

  5. Отправьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.

  6. Из апельсинового сока и сахарной пудры можно сделать поливку для пирога, достаточно просто смешать эти два ингредиента.

  7. Достаньте пирог и сразу полейте апельсиновой поливкой, пока он горячий.

Подавать угощение можно как горячим, так и остывшим, пирог будет одинаково вкусным.

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