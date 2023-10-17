Что приготовить из сосисок и сыра на перекус: рецепт оригинального блюда
Обычно сосиски привыкли отваривать и подавать с кашами или пюре, но из них можно приготовить что-то интереснее. К примеру, их вкусно завернуть в лаваш или пожарить в кляре. В готовом виде их очень вкусно подавать с соусами. Блюдо понравится взрослым и детям, к тому же идеально подойдет на перекус.
В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт жареных сосисок в кляре.
Ингредиенты:
- вода – 150 мл
- сахар – 0,5 ст. л.
- соль – 1/4 ч. л.
- дрожжи – 0,5 ст.л.
- яйцо – 1 шт
- мука – 200 г
- сосиски – 150 г
- сыр моцарелла – 100 г
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Для приготовления кляра нужно смешать воду, сахар, дрожжи и 3 ст. л. муки от общего количества. Перемешать и оставить на 10 минут.
2. Далее добавить в массу яйцо, соль и оставшуюся муку. Перемешать и оставить еще на 15 минут.
3. На этом этапе подготовить сосиски и сыр, порезать пополам и нанизать на шпажки. Обвалять их в тесте, затем сухарях и пожарить в большом количестве масла с обеих сторон.
4. Жареные сосиски выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир. Подавать с соусом. Приятного аппетита!
Ранее OBOZ.UA сообщал, как приготовить сосиски в лаваше.