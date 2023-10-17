Обычно сосиски привыкли отваривать и подавать с кашами или пюре, но из них можно приготовить что-то интереснее. К примеру, их вкусно завернуть в лаваш или пожарить в кляре. В готовом виде их очень вкусно подавать с соусами. Блюдо понравится взрослым и детям, к тому же идеально подойдет на перекус.

В одном из кулинарных блогов (alin_withkitchen) в Instagram был опубликован рецепт жареных сосисок в кляре.

Ингредиенты:

вода – 150 мл

сахар – 0,5 ст. л.

соль – 1/4 ч. л.

дрожжи – 0,5 ст.л.

яйцо – 1 шт

мука – 200 г

сосиски – 150 г

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сыр моцарелла – 100 г

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Для приготовления кляра нужно смешать воду, сахар, дрожжи и 3 ст. л. муки от общего количества. Перемешать и оставить на 10 минут.

2. Далее добавить в массу яйцо, соль и оставшуюся муку. Перемешать и оставить еще на 15 минут.

3. На этом этапе подготовить сосиски и сыр, порезать пополам и нанизать на шпажки. Обвалять их в тесте, затем сухарях и пожарить в большом количестве масла с обеих сторон.

4. Жареные сосиски выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир. Подавать с соусом. Приятного аппетита!

Ранее OBOZ.UA сообщал, как приготовить сосиски в лаваше.