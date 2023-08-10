Свекла является очень полезным овощем, который идеально подходит для приготовления вкусных и полезных салатов, а также первых блюд. Стоит отметить, что из свеклы также можно готовить намазки, закуски, соусы, а также закуски на зиму.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецепт вкусного, легкого салата из свеклы с плавленым сыром и грецкими орехами.

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Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

яйца – 2 шт.

плавленный сыр – 2 шт.

грецкие орехи – 50 г

чеснок – 1 зуб.

майонез

соль/перец

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките свеклу и яйца. После натрите на терке вместе с плавленым сыром.

2. Орехи мелко измельчите.

3. В тарелке смешайте все ингредиенты свеклу + яйца + плавленый сырок + орехи + чеснок. Добавьте соль, перец и майонез, хорошо перемешайте.

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