Что приготовить из свеклы для ужина: рецепт полезного салата за 10 минут
Свекла является очень полезным овощем, который идеально подходит для приготовления вкусных и полезных салатов, а также первых блюд. Стоит отметить, что из свеклы также можно готовить намазки, закуски, соусы, а также закуски на зиму.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецепт вкусного, легкого салата из свеклы с плавленым сыром и грецкими орехами.
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Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- яйца – 2 шт.
- плавленный сыр – 2 шт.
- грецкие орехи – 50 г
- чеснок – 1 зуб.
- майонез
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Отварите или запеките свеклу и яйца. После натрите на терке вместе с плавленым сыром.
2. Орехи мелко измельчите.
3. В тарелке смешайте все ингредиенты свеклу + яйца + плавленый сырок + орехи + чеснок. Добавьте соль, перец и майонез, хорошо перемешайте.
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