Что приготовить из свеклы, если соленые блюда надоели: рецепт вкусного десерта
Десерт из свеклы, который придется по вкусу и взрослым, и детям? Звучит невероятно, но действительно это реальность.
Как приготовить десерт из свеклы, когда надоели соленые блюда, рассказала фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она предоставила детальное описание всего процесса приготовления.
Ингредиенты
- Свекла запеченная, или отварная – 300 гр
- Семена льна – 50 гр
- Овсяные хлопья – 50 гр
- Кокосовая стружка
- Мед или подсластитель – 1 ст.л.
- Корица – 1/3 ч.л.
- Ванильный экстракт
Способ приготовления
1. Свеклу натереть на терке и отправить в глубокую емкость.
2. Добавить овсяные хлопья, семена льна, кокосовую стружку и подсластитель. Тщательно перемешиваем.
3. Перебиваем образовавшуюся массу блендером до полной однородности.
4. Форму запекания застилаем пергаментом и выкладываем на нее смесь.
5. Толщина коржа должна получиться не более 4-5 см.
6. Отправляем форму в духовку, разогретую до 170 градусов на 15-20 мин.
7. Вынуть пирог из формы, смазать медом, присыпать кокосовой стружкой.
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