Десерт из свеклы, который придется по вкусу и взрослым, и детям? Звучит невероятно, но действительно это реальность.

Как приготовить десерт из свеклы, когда надоели соленые блюда, рассказала фудблогер с ником tanya.perchik. В своем Instagram она предоставила детальное описание всего процесса приготовления.

Ингредиенты

Свекла запеченная, или отварная – 300 гр

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Семена льна – 50 гр

Овсяные хлопья – 50 гр

Кокосовая стружка

Мед или подсластитель – 1 ст.л.

Корица – 1/3 ч.л.

Ванильный экстракт

Способ приготовления

1. Свеклу натереть на терке и отправить в глубокую емкость.

2. Добавить овсяные хлопья, семена льна, кокосовую стружку и подсластитель. Тщательно перемешиваем.

3. Перебиваем образовавшуюся массу блендером до полной однородности.

4. Форму запекания застилаем пергаментом и выкладываем на нее смесь.

5. Толщина коржа должна получиться не более 4-5 см.

6. Отправляем форму в духовку, разогретую до 170 градусов на 15-20 мин.

7. Вынуть пирог из формы, смазать медом, присыпать кокосовой стружкой.

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