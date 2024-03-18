Что приготовить из свеклы и сельди, кроме "Шубы": рецепт полезной украинской закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
30
Вкусная закуска из свеклы с сельдью

Сельдь и свекла являются очень полезными, вкусными и ценными продуктами, которые могут быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок. А еще из сельди можно приготовить вкусные бутерброды, намазки. 

Что приготовить из полезной сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом. 

Рецепт закуски
Видео дня

Ингредиенты:

  • свекла
  • сельдь 
  • майонез 
  • чеснок 
  • соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Отварите свеклу, смешайте с давленым чесноком, добавьте соль, перец, майонез и перемешайте. 

Свекла с чесноком

2. Гренки подсушите на сковороде.

Жареные гренки

3. Выложите сверху свеклу, на нее сельдь и кружочек лука, посыпьте еще зеленью по желанию.

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты