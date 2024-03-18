Сельдь и свекла являются очень полезными, вкусными и ценными продуктами, которые могут быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок. А еще из сельди можно приготовить вкусные бутерброды, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом.

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Ингредиенты:

свекла

сельдь

майонез

чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, смешайте с давленым чесноком, добавьте соль, перец, майонез и перемешайте.

2. Гренки подсушите на сковороде.

3. Выложите сверху свеклу, на нее сельдь и кружочек лука, посыпьте еще зеленью по желанию.

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