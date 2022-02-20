Что приготовить из свеклы, кроме винегрета и 'Шубы': идея диетического и полезного салата

Из свеклы можно приготовить не только обычные блюда, такие как винегрет, "Шубу" или борщ, но и действительно легкий, полезный и очень изысканный салат. Совместив несколько абсолютно простых ингредиентов и правильно подготовив свеклу, вы получите полноценный обед или ужин, который обогатит организм витаминами и добавит энергии. Это именно то, что нужно в зимне-весенний период

Идеей приготовления полезного салата из свеклы поделился украинский шеф-повар из Одессы Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт

микс салата

горчица в зернах – 1/2 ч.л

мед – 1 ст.л

оливковое масло – 1 ст.л

сок лайма – 1 ч.л

соевый соус – 1 ч.л

черный перец

горгондзола – 50 г

фисташки – 10 г

лук порей – 5-10 г

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь в духовке при температуре 180 градусов от 40 минут до 2 часов в зависимости от размера.

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2. Проверить на готовность зубочистки.

3. Отварной овощ нарезать кубиком.

4. Смешать горчицу, мед и оливковое масло.

5. Добавить сок лайма, соевый соус и молотый перец.

6. Отдельно заправить свеклу и добавить микс салата.

7. Сверху положить лук порей кольцами и горгонзолу.

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