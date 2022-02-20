Что приготовить из свеклы, кроме винегрета и "Шубы": идея диетического и полезного салата
Из свеклы можно приготовить не только обычные блюда, такие как винегрет, "Шубу" или борщ, но и действительно легкий, полезный и очень изысканный салат. Совместив несколько абсолютно простых ингредиентов и правильно подготовив свеклу, вы получите полноценный обед или ужин, который обогатит организм витаминами и добавит энергии. Это именно то, что нужно в зимне-весенний период
Идеей приготовления полезного салата из свеклы поделился украинский шеф-повар из Одессы Валерий Пономарь на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
свекла – 2 шт
микс салата
горчица в зернах – 1/2 ч.л
мед – 1 ст.л
оливковое масло – 1 ст.л
сок лайма – 1 ч.л
соевый соус – 1 ч.л
черный перец
горгондзола – 50 г
фисташки – 10 г
лук порей – 5-10 г
Способ приготовления:
1. Свеклу запечь в духовке при температуре 180 градусов от 40 минут до 2 часов в зависимости от размера.
2. Проверить на готовность зубочистки.
3. Отварной овощ нарезать кубиком.
4. Смешать горчицу, мед и оливковое масло.
5. Добавить сок лайма, соевый соус и молотый перец.
6. Отдельно заправить свеклу и добавить микс салата.
7. Сверху положить лук порей кольцами и горгонзолу.
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