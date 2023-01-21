Свекла – это полезный, бюджетный и всегда доступный овощ, из которого можно приготовить множество блюд: салаты, закуски, соусы и борщ. Стоит отметить, что все они очень быстрые в приготовлении и подойдут на каждый день.

Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась подборкой из четырех рецептов, которые можно приготовить из свеклы – салаты и закуска.

Салат 1

Ингредиенты:

свекла отварная

лук

соль

сахар

масло

фета

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грецкие орехи

соус

сахар (тростниковый)

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натереть на большой терке.

2. Орехи слегка поджарить на сковороде.

3. Лук нарезать и карамелизовать на сковороде. Для этого ее нужно жарить с добавлением соли, постоянно меняя интенсивность огни, а через 2 минуты добавить сахар и готовить его до полного растворения.

4. Смешать свеклу, соус, лук и орехи. Перемешать и посыпать сверху фетой.

Салат 2

Ингредиенты:

свекла отварная

фета

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натереть на мелкой терке.

2. Смешать натертую свеклу с фетой. Можно подавать в таком виде или сформировать из массы шарики и украсить орехами.

Салат 3

Ингредиенты:

свекла

лук

соль

соус

яблочный/винный уксус

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу порезать кубиками.

2. Лук измельчить и замариновать в уксусе на 10-15 минут, после промыть под проточной водой и просушить полотенцем.

3. Готовый лук добавить к свекле, посолить и перемешать.

Закуска из свеклы

Ингредиенты:

свекла

масло

перец

фета

орехи

Способ приготовления:

1. Сырую свеклу почистить, снять кожуру и порезать тонкими слайсами. Выложить слайсы на смазанный маслом противень и запекать по 10-20 минут с каждой стороны при температуре 180 градусов.

2. Когда вы достанете запеченную свеклу из духовки, следует сложить кусочки наполовину и чтобы они в таком виде охлаждались.

3. После этого нужно положить внутрь фету обвалять кусочки в измельченных орехах.

Соус для салатов:

оливковое масло

винный/яблочный уксус

сахар

соль

Способ приготовления:

1. Ингредиенты нужно просто смешать между собой.

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