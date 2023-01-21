Что приготовить из свеклы: топ-4 легких и простых блюд
Свекла – это полезный, бюджетный и всегда доступный овощ, из которого можно приготовить множество блюд: салаты, закуски, соусы и борщ. Стоит отметить, что все они очень быстрые в приготовлении и подойдут на каждый день.
Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась подборкой из четырех рецептов, которые можно приготовить из свеклы – салаты и закуска.
Салат 1
Ингредиенты:
- свекла отварная
- лук
- соль
- сахар
- масло
- фета
- грецкие орехи
- соус
- сахар (тростниковый)
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу натереть на большой терке.
2. Орехи слегка поджарить на сковороде.
3. Лук нарезать и карамелизовать на сковороде. Для этого ее нужно жарить с добавлением соли, постоянно меняя интенсивность огни, а через 2 минуты добавить сахар и готовить его до полного растворения.
4. Смешать свеклу, соус, лук и орехи. Перемешать и посыпать сверху фетой.
Салат 2
Ингредиенты:
- свекла отварная
- фета
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу натереть на мелкой терке.
2. Смешать натертую свеклу с фетой. Можно подавать в таком виде или сформировать из массы шарики и украсить орехами.
Салат 3
Ингредиенты:
- свекла
- лук
- соль
- соус
- яблочный/винный уксус
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу порезать кубиками.
2. Лук измельчить и замариновать в уксусе на 10-15 минут, после промыть под проточной водой и просушить полотенцем.
3. Готовый лук добавить к свекле, посолить и перемешать.
Закуска из свеклы
Ингредиенты:
- свекла
- масло
- перец
- фета
- орехи
Способ приготовления:
1. Сырую свеклу почистить, снять кожуру и порезать тонкими слайсами. Выложить слайсы на смазанный маслом противень и запекать по 10-20 минут с каждой стороны при температуре 180 градусов.
2. Когда вы достанете запеченную свеклу из духовки, следует сложить кусочки наполовину и чтобы они в таком виде охлаждались.
3. После этого нужно положить внутрь фету обвалять кусочки в измельченных орехах.
Соус для салатов:
- оливковое масло
- винный/яблочный уксус
- сахар
- соль
Способ приготовления:
1. Ингредиенты нужно просто смешать между собой.
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