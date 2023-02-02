Что приготовить из цветной капусты: делимся рецептом легкого и вкусного салата
Цветная капуста – не только простой в приготовление, но еще и очень полезный и ценный овощ, из которого можно готовить супы, запеканки, салаты. Ее можно вкусно запекать, варить и готовить в кляре.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из цветной капусты, с листьями салата, помидорами и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 500 г
- сладкий перец – 1 шт.
- томаты черри – 300 г
- листья салата
Кляр:
- копченая паприка – 1 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- мука – 3 ст. л.
- панировочные сухари – 1 ст. л.
- смесь перцев по вкусу
Заправка:
- мед – 1 ч. л.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- яблочный уксус – 1 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Капусту помойте и разделите на соцветия, отварите в подсоленной кипящей воде 5 минут.
2. Для кляра смешайте все ингредиенты, кроме сухарей и обваляйте в нем отварную капусту.
3. Выложите на пергамент, посыпьте сухарями и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
4. Томаты нарежьте пополам, листья салата порвите на небольшие кусочки, перчик нарежьте полосками, переложите в миску все.
5. Для заправки: смешайте все ингредиенты и заправьте салат, хорошо перемешайте и можно подавать.
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