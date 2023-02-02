Что приготовить из цветной капусты: делимся рецептом легкого и вкусного салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Цветная капуста – не только простой в приготовление, но еще и очень полезный и ценный овощ, из которого можно готовить супы, запеканки, салаты. Ее можно вкусно запекать, варить и готовить в кляре.

Что приготовить из цветной капусты

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из цветной капусты, с листьями салата, помидорами и вкусной заправкой.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • цветная капуста – 500 г
  • сладкий перец – 1 шт.
  • томаты черри – 300 г
  • листья салата

Кляр:

  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • яйца – 2 шт.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • мука – 3 ст. л.
  • панировочные сухари – 1 ст. л.
  • смесь перцев по вкусу

Заправка:

  • мед – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • яблочный уксус – 1 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту помойте и разделите на соцветия, отварите в подсоленной кипящей воде 5 минут.

Вареная капуста

2. Для кляра смешайте все ингредиенты, кроме сухарей и обваляйте в нем отварную капусту.

Приготовление кляра

3. Выложите на пергамент, посыпьте сухарями и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Сколько запекать капусту

4. Томаты нарежьте пополам, листья салата порвите на небольшие кусочки, перчик нарежьте полосками, переложите в миску все.

Приготовление салата

5. Для заправки: смешайте все ингредиенты и заправьте салат, хорошо перемешайте и можно подавать.

Готовый салат

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