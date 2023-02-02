Цветная капуста – не только простой в приготовление, но еще и очень полезный и ценный овощ, из которого можно готовить супы, запеканки, салаты. Ее можно вкусно запекать, варить и готовить в кляре.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата из цветной капусты, с листьями салата, помидорами и вкусной заправкой.

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Ингредиенты:

цветная капуста – 500 г

сладкий перец – 1 шт.

томаты черри – 300 г

листья салата

Кляр:

копченая паприка – 1 ч. л.

яйца – 2 шт.

соль – 0,5 ч. л.

мука – 3 ст. л.

панировочные сухари – 1 ст. л.

смесь перцев по вкусу

Заправка:

мед – 1 ч. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

яблочный уксус – 1 ст. л.

горчица в зернах – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту помойте и разделите на соцветия, отварите в подсоленной кипящей воде 5 минут.

2. Для кляра смешайте все ингредиенты, кроме сухарей и обваляйте в нем отварную капусту.

3. Выложите на пергамент, посыпьте сухарями и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

4. Томаты нарежьте пополам, листья салата порвите на небольшие кусочки, перчик нарежьте полосками, переложите в миску все.

5. Для заправки: смешайте все ингредиенты и заправьте салат, хорошо перемешайте и можно подавать.

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