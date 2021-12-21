Что приготовить из тунца на праздничный стол: легкий салат без майонеза и изысканная закуска
В праздничное застолье, когда стол и так ломается от разнообразия колбас и мяса, идеально впишутся легкие салаты и закуски. Их можно приготовить с очень полезной и вкусной рыбой – тунцом. Его преимущество состоит в том, что он прекрасно сочетается практически со всеми продуктами.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов с тунцом на праздничный стол.
Салат с тунцом, рецепт которого опубликован в кулинарном блоге dukan_kulinar_blog в Instagram.
Ингредиенты:
авокадо – 1 шт
тунец в собственном соке – 400 г
перец болгарский – 1 шт
лук красный – 1 шт
кинза\петрушка – 1\2 пучка
масло оливковое – 3 ст. л.
сок лимона – 1 ст. л.
горчица дижонская – 1 ч. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Слить лишний сок из тунца. Размять рыбу вилкой.
2. Перец и авокадо нарезать кубиками, лук – полукольцами, измельчить зелень.
3. Для приготовления заправки следует смешать оливковое масло, сок лимона, горчицу, соль и перец.
4. Полученным соусом залить овощи и сразу подавать на стол.
Закуска с тунцом по рецепту фудблогерки Елены Прологаевой. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
тунец в собственном соке – 200 г
яйца – 3 шт
плавленый сыр – 1 шт
лук красный – 30 г
огурец соленый – 1 шт
майонез – 1 ст. л.
перец
зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Сыр и готовые яйца натереть на терке.
3. Лук и огурец нарезать мелким кубиком.
4. Измельчить зелень.
5. Все ингредиенты смешать с тунцом и майонезом. Добавить перец.
6. Для подачи использовать хлеб, тосты, гренки, профитроли или корзинки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: