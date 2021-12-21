Что приготовить из тунца на праздничный стол: легкий салат без майонеза и изысканная закуска

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить из тунца на праздничный стол: легкий салат без майонеза и изысканная закуска

В праздничное застолье, когда стол и так ломается от разнообразия колбас и мяса, идеально впишутся легкие салаты и закуски. Их можно приготовить с очень полезной и вкусной рыбой – тунцом. Его преимущество состоит в том, что он прекрасно сочетается практически со всеми продуктами.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов с тунцом на праздничный стол.

Салат с тунцом, рецепт которого опубликован в кулинарном блоге dukan_kulinar_blog в Instagram.

Салат с тунцом

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт

  • тунец в собственном соке – 400 г

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  • перец болгарский – 1 шт

  • лук красный – 1 шт

  • кинза\петрушка – 1\2 пучка

  • масло оливковое – 3 ст. л.

  • сок лимона – 1 ст. л.

  • горчица дижонская – 1 ч. л.

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Слить лишний сок из тунца. Размять рыбу вилкой.

2. Перец и авокадо нарезать кубиками, лук – полукольцами, измельчить зелень.

3. Для приготовления заправки следует смешать оливковое масло, сок лимона, горчицу, соль и перец.

4. Полученным соусом залить овощи и сразу подавать на стол.

Закуска с тунцом по рецепту фудблогерки Елены Прологаевой. Опубликовано в Instagram.

Закуска с тунцом

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соке – 200 г

  • яйца – 3 шт

  • плавленый сыр – 1 шт

  • лук красный – 30 г

  • огурец соленый – 1 шт

  • майонез – 1 ст. л.

  • перец

  • зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Сыр и готовые яйца натереть на терке.

3. Лук и огурец нарезать мелким кубиком.

4. Измельчить зелень.

5. Все ингредиенты смешать с тунцом и майонезом. Добавить перец.

6. Для подачи использовать хлеб, тосты, гренки, профитроли или корзинки.

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