Что приготовить из тунца на праздничный стол: легкий салат без майонеза и изысканная закуска

В праздничное застолье, когда стол и так ломается от разнообразия колбас и мяса, идеально впишутся легкие салаты и закуски. Их можно приготовить с очень полезной и вкусной рыбой – тунцом. Его преимущество состоит в том, что он прекрасно сочетается практически со всеми продуктами.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку рецептов с тунцом на праздничный стол.

Салат с тунцом, рецепт которого опубликован в кулинарном блоге dukan_kulinar_blog в Instagram.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт

тунец в собственном соке – 400 г

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перец болгарский – 1 шт

лук красный – 1 шт

кинза\петрушка – 1\2 пучка

масло оливковое – 3 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

горчица дижонская – 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Слить лишний сок из тунца. Размять рыбу вилкой.

2. Перец и авокадо нарезать кубиками, лук – полукольцами, измельчить зелень.

3. Для приготовления заправки следует смешать оливковое масло, сок лимона, горчицу, соль и перец.

4. Полученным соусом залить овощи и сразу подавать на стол.

Закуска с тунцом по рецепту фудблогерки Елены Прологаевой. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

тунец в собственном соке – 200 г

яйца – 3 шт

плавленый сыр – 1 шт

лук красный – 30 г

огурец соленый – 1 шт

майонез – 1 ст. л.

перец

зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Сыр и готовые яйца натереть на терке.

3. Лук и огурец нарезать мелким кубиком.

4. Измельчить зелень.

5. Все ингредиенты смешать с тунцом и майонезом. Добавить перец.

6. Для подачи использовать хлеб, тосты, гренки, профитроли или корзинки.

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