Какой салат приготовить с тыквой: вкусный рецепт осеннего блюда
Тыква – это идеальное основание не только для приготовления супов и каш, но и салатов. Особенность продукта заключается в том, что он прекрасно сочетается со всеми остальными овощами, зеленью, сыром, в частности фетой, а также с различными заправками.
В одном из кулинарных блогов (tastystories.feed) в Instagram был опубликован рецепт осеннего салата с тыквой.
Ингредиенты:
- тыква – 300
- цуккини 1\2 шт
- синий лук – 1 шт
- перец болгарский – 1-2 шт
- авокадо – 1 шт
- киноа – 50 г (в сухом виде)
- зеленый лучок – 2-3 веточки
- прованские травы – 2-3 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец
Способ приготовления:
1. Тыкву почистить от кожуры и сердцевинки, порезать кубиками, смешать с оливковым маслом, солью и прованскими травами (1 ч. л.). Перемешать и оставить на 15 минут.
2. Тем временем подготовить остальные овощи, их нужно помыть, почистить, порезать и выложить на противень. Когда пройдет отведенное время, выложить к ним тыкву. Полить оливковым маслом, посыпать солью, травами и перцем. Запекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.
3. Кино промыть под холодной водой и отварить в течение 15 минут. Пропорции – 50 г киноа:150 мл воды.
4. Очистить и порезать авокадо.
5. Запеченные овощи можно дополнительно нарезать, если нужно и выложить на тарелку. Добавить киноа и авокадо. Перемешать. Приятного аппетита!
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