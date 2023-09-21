Тыква – это идеальное основание не только для приготовления супов и каш, но и салатов. Особенность продукта заключается в том, что он прекрасно сочетается со всеми остальными овощами, зеленью, сыром, в частности фетой, а также с различными заправками.

В одном из кулинарных блогов (tastystories.feed) в Instagram был опубликован рецепт осеннего салата с тыквой.

Ингредиенты:

тыква – 300

цуккини 1\2 шт

синий лук – 1 шт

перец болгарский – 1-2 шт

авокадо – 1 шт

киноа – 50 г (в сухом виде)

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зеленый лучок – 2-3 веточки

прованские травы – 2-3 ч. л.

соль – 1 ч. л.

перец

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить от кожуры и сердцевинки, порезать кубиками, смешать с оливковым маслом, солью и прованскими травами (1 ч. л.). Перемешать и оставить на 15 минут.

2. Тем временем подготовить остальные овощи, их нужно помыть, почистить, порезать и выложить на противень. Когда пройдет отведенное время, выложить к ним тыкву. Полить оливковым маслом, посыпать солью, травами и перцем. Запекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.

3. Кино промыть под холодной водой и отварить в течение 15 минут. Пропорции – 50 г киноа:150 мл воды.

4. Очистить и порезать авокадо.

5. Запеченные овощи можно дополнительно нарезать, если нужно и выложить на тарелку. Добавить киноа и авокадо. Перемешать. Приятного аппетита!

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