Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя

Вчерашняя холодная гречка мало у кого вызывает аппетит. Но такая каша может стать отличным основанием для приготовления самостоятельного сытного блюда – вкусных гречаников. Они могут стать отличной альтернативой котлетам.

Идея приготовления сокых гречаников опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.

Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя

Ингредиенты:

  • гречка – 300 г
  • 2 яйца
  • 200 г фарша
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели
  • панировочные сухари
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Способ приготовления:

Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя

1. Гречку с яйцами взбиваем блендером.

2. Добавляем сюда фарш.

Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя

3. Затем обжаренные морковь с луком.

4. Добавляем специи.

Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя

5. Перемешиваем и формируем котлеты.

6. Затем обваливаем в панировочных сухарях.

Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя

7. Далее жарим на небольшом количестве растительного масла.

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