Вчерашняя холодная гречка мало у кого вызывает аппетит. Но такая каша может стать отличным основанием для приготовления самостоятельного сытного блюда – вкусных гречаников. Они могут стать отличной альтернативой котлетам.

Идея приготовления сокых гречаников опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.

Ингредиенты:

гречка – 300 г

2 яйца

200 г фарша

1 луковица

1 морковь

соль, перец, паприка, хмели-сунели

панировочные сухари

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Способ приготовления:

1. Гречку с яйцами взбиваем блендером.

2. Добавляем сюда фарш.

3. Затем обжаренные морковь с луком.

4. Добавляем специи.

5. Перемешиваем и формируем котлеты.

6. Затем обваливаем в панировочных сухарях.

7. Далее жарим на небольшом количестве растительного масла.

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