Видео дня
Что приготовить из уже отварной гречки: подойдет даже вчерашняя
Вчерашняя холодная гречка мало у кого вызывает аппетит. Но такая каша может стать отличным основанием для приготовления самостоятельного сытного блюда – вкусных гречаников. Они могут стать отличной альтернативой котлетам.
Идея приготовления сокых гречаников опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка – 300 г
- 2 яйца
- 200 г фарша
- 1 луковица
- 1 морковь
- соль, перец, паприка, хмели-сунели
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Гречку с яйцами взбиваем блендером.
2. Добавляем сюда фарш.
3. Затем обжаренные морковь с луком.
4. Добавляем специи.
5. Перемешиваем и формируем котлеты.
6. Затем обваливаем в панировочных сухарях.
7. Далее жарим на небольшом количестве растительного масла.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: