Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку

Если вы приготовили слишком много картофельного пюре и его уже отказываются есть – из него можно сделать вкусную фокаччу. Готовится такое блюдо очень быстро на сковороде. Оно очень сытное и может заменить даже пиццу.

Идея приготовления фокаччи на картофельном тесте опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.

Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку

Ингредиенты:

  • 330 г вареного картофеля
  • 220 г муки
  • 30 г твердого сыра
  • 90 г моцареллы
  • соль, перец
  • 10 г масла для жарки
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Способ приготовления:

Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку

1. В тарелку вбрасываем вареный картофель, муку и 30 г твердого сыра. Добавляем большую щепотку соли и молотый перец.

Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку

2. Хорошо вымешиваем и разминаем в однородное жесткое тесто. Разрезаем его на 6-8 равных частей.

3. Каждую часть раскатываем, кладем по центру кусок моцареллы.

Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку

4. Подгибаем края, плотно зажимаем их. И еще раз раскатываем скалкой.

5. Жарим на небольшом огне на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон – примерно по 3-4 минуты.

Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку

6. После жарки выкладываем на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

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