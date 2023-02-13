Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: вариант блюда на скорую руку
Если вы приготовили слишком много картофельного пюре и его уже отказываются есть – из него можно сделать вкусную фокаччу. Готовится такое блюдо очень быстро на сковороде. Оно очень сытное и может заменить даже пиццу.
Идея приготовления фокаччи на картофельном тесте опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- 330 г вареного картофеля
- 220 г муки
- 30 г твердого сыра
- 90 г моцареллы
- соль, перец
- 10 г масла для жарки
Способ приготовления:
1. В тарелку вбрасываем вареный картофель, муку и 30 г твердого сыра. Добавляем большую щепотку соли и молотый перец.
2. Хорошо вымешиваем и разминаем в однородное жесткое тесто. Разрезаем его на 6-8 равных частей.
3. Каждую часть раскатываем, кладем по центру кусок моцареллы.
4. Подгибаем края, плотно зажимаем их. И еще раз раскатываем скалкой.
5. Жарим на небольшом огне на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон – примерно по 3-4 минуты.
6. После жарки выкладываем на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.
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