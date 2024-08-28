Если вы хотите приготовить сытное, вкусное и бюджетное блюдо из картофельного пюре, идеальным вариантом будут галушки, зразы, крокеты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных галушек с зажаркой из бекона и лука.

Ингредиенты:

картофельное пюре 500 г

яйцо 1 шт

мука 200 г

лук 2-3 шт

бекон 100 г

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: к пюре добавьте яйцо, муку, соль, перец. Замесите тесто, порежьте и придайте форму.

2. Обжарьте лук и бекон.

3. Отварите галушки в воде до готовности.

4. Выложите на блюдо галушки, сверху выложите зажарку и подавайте блюдо горячим!

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