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Что приготовить из вчерашнего пюре для ужина: рецепт сытных и быстрых домашних галушек
Если вы хотите приготовить сытное, вкусное и бюджетное блюдо из картофельного пюре, идеальным вариантом будут галушки, зразы, крокеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных галушек с зажаркой из бекона и лука.
Ингредиенты:
- картофельное пюре 500 г
- яйцо 1 шт
- мука 200 г
- лук 2-3 шт
- бекон 100 г
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: к пюре добавьте яйцо, муку, соль, перец. Замесите тесто, порежьте и придайте форму.
2. Обжарьте лук и бекон.
3. Отварите галушки в воде до готовности.
4. Выложите на блюдо галушки, сверху выложите зажарку и подавайте блюдо горячим!
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