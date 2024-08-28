Что приготовить из вчерашнего пюре для ужина: рецепт сытных и быстрых домашних галушек

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из вчерашнего пюре для ужина: рецепт сытных и быстрых домашних галушек

Если вы хотите приготовить сытное, вкусное и бюджетное блюдо из картофельного пюре, идеальным вариантом будут галушки, зразы, крокеты.

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Что приготовить из пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных галушек с зажаркой из бекона и лука.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофельное пюре 500 г
  • яйцо 1 шт
  • мука 200 г
  • лук 2-3 шт
  • бекон 100 г
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: к пюре добавьте яйцо, муку, соль, перец. Замесите тесто, порежьте и придайте форму.

Тесто для блюда

2. Обжарьте лук и бекон.

Бекон и лук

3. Отварите галушки в воде до готовности.

Сколько варить галушки

4. Выложите на блюдо галушки, сверху выложите зажарку и подавайте блюдо горячим!

Готовое блюдо

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