Что приготовить из вчерашнего риса: интересная идея от фудблогера

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из вчерашнего риса: интересная идея от фудблогера

После того, как рис постоял в холодильнике целые сутки – он отправляется в мусорку, ведь продукт становится больше похож на липкий ком и есть его уже не очень хочется. Но это выходит очень неэкономно. Поэтому следует воспользоваться одним универсальным способом – приготовить вкусный салат.

Идея опубликована на странице Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.

Рецепт салата из вчерашнего риса

Ингредиенты:

  • сваренный рис басмати

  • батат – 200 г

  • вяленая клюква – 60 г

  • орехи пекан – 60 г

  • лук – 0,5 шт

  • соль, перец, сухой орегано – по вкусу

  • оливковое масло

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Почищенный батат для блюда

Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать кубиками или полосками батат.

2. Посолить, бросить на сковороду с растительным маслом, обжарить несколько минут и добавить нарезанный кольцами лук.

Лук для блюда

3. Накрыть крышкой и протушить до готовности.

4. Смешать рис, батат, орехи, клюкву, посыпать перцем, посолить, всыпать орегано.

Оливковое масло для заправки

5. Сбрызнуть оливковым маслом.

6. Все перемешать.

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