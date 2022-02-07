Что приготовить из вчерашнего риса: интересная идея от фудблогера
После того, как рис постоял в холодильнике целые сутки – он отправляется в мусорку, ведь продукт становится больше похож на липкий ком и есть его уже не очень хочется. Но это выходит очень неэкономно. Поэтому следует воспользоваться одним универсальным способом – приготовить вкусный салат.
Идея опубликована на странице Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.
Ингредиенты:
сваренный рис басмати
батат – 200 г
вяленая клюква – 60 г
орехи пекан – 60 г
лук – 0,5 шт
соль, перец, сухой орегано – по вкусу
оливковое масло
Способ приготовления:
1. Почистить и нарезать кубиками или полосками батат.
2. Посолить, бросить на сковороду с растительным маслом, обжарить несколько минут и добавить нарезанный кольцами лук.
3. Накрыть крышкой и протушить до готовности.
4. Смешать рис, батат, орехи, клюкву, посыпать перцем, посолить, всыпать орегано.
5. Сбрызнуть оливковым маслом.
6. Все перемешать.
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