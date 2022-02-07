Что приготовить из вчерашнего риса: интересная идея от фудблогера

После того, как рис постоял в холодильнике целые сутки – он отправляется в мусорку, ведь продукт становится больше похож на липкий ком и есть его уже не очень хочется. Но это выходит очень неэкономно. Поэтому следует воспользоваться одним универсальным способом – приготовить вкусный салат.

Идея опубликована на странице Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.

Ингредиенты:

сваренный рис басмати

батат – 200 г

вяленая клюква – 60 г

орехи пекан – 60 г

лук – 0,5 шт

соль, перец, сухой орегано – по вкусу

оливковое масло

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Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать кубиками или полосками батат.

2. Посолить, бросить на сковороду с растительным маслом, обжарить несколько минут и добавить нарезанный кольцами лук.

3. Накрыть крышкой и протушить до готовности.

4. Смешать рис, батат, орехи, клюкву, посыпать перцем, посолить, всыпать орегано.

5. Сбрызнуть оливковым маслом.

6. Все перемешать.

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