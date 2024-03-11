Что приготовить из вчерашнего риса: вкусный завтрак с необычными вафлями

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
93
Что приготовить из вчерашнего риса: вкусный завтрак с необычными вафлями

Что приготовить из вчерашнего риса так, чтобы было вкусно и необычно? А почему бы не попытаться приготовить вафли и превратить рис в отличный питательный, а главное, вкусный завтрак?

Рецептом именно такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. Она даже рассказала, какого действия лучше не делать, чтобы завтрак получился идеальным.

Что приготовить из вчерашнего риса: вкусный завтрак с необычными вафлями

Ингредиенты

  • Отварной рис
  • Красная рыба
  • Огурец
  • Семена кунжута
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  • Бальзамический соус
  • Авокадо

Способ приготовления

1.Рыбу нарезаем на небольшие куски.

2.Огурец и авокадо нарезаем кубиками.

3. Разогреваем вафельницу и смазываем поверхность растительным маслом.

4. Выкладываем в вафельницу вареный рис и формируем вафли.

Что приготовить из вчерашнего риса: вкусный завтрак с необычными вафлями

5. Важно вытащить вафли до того, как они станут слишком жесткими. Как только появилась золотистая корочка – вынимаем.

Что приготовить из вчерашнего риса: вкусный завтрак с необычными вафлями

6. Выкладываем на поверхность вафли нарезанную рыбу, авокадо и огурец.

Что приготовить из вчерашнего риса: вкусный завтрак с необычными вафлями

7. Поливаем бальзамическим соусом и присыпаем кунжутом.

8. По желанию можно добавить любой другой соус или составляющие.

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