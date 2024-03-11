Что приготовить из вчерашнего риса: вкусный завтрак с необычными вафлями
Что приготовить из вчерашнего риса так, чтобы было вкусно и необычно? А почему бы не попытаться приготовить вафли и превратить рис в отличный питательный, а главное, вкусный завтрак?
Рецептом именно такого завтрака в Instagram поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. Она даже рассказала, какого действия лучше не делать, чтобы завтрак получился идеальным.
Ингредиенты
- Отварной рис
- Красная рыба
- Огурец
- Семена кунжута
- Бальзамический соус
- Авокадо
Способ приготовления
1.Рыбу нарезаем на небольшие куски.
2.Огурец и авокадо нарезаем кубиками.
3. Разогреваем вафельницу и смазываем поверхность растительным маслом.
4. Выкладываем в вафельницу вареный рис и формируем вафли.
5. Важно вытащить вафли до того, как они станут слишком жесткими. Как только появилась золотистая корочка – вынимаем.
6. Выкладываем на поверхность вафли нарезанную рыбу, авокадо и огурец.
7. Поливаем бальзамическим соусом и присыпаем кунжутом.
8. По желанию можно добавить любой другой соус или составляющие.
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