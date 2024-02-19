Далеко не все могут сразу съесть целую миску отварной овсянки. Поэтому если такая каша остается на следующий день – она автоматически отправляется в помойку. Но гораздо лучше сделать из остатков полноценное блюдо.

Идеей приготовления кекса из вчерашней отварной овсянки опубликована на странице фудблогера Оксаны Васурчак (ok.vasurchak) в Instagram. Выходит полноценный десерт.

Ингредиенты:

остатки овсянки – 120 г

1 яйцо

ложка рикоты (опционально)

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горсть миндальных хлопьев (опционально)

2 чайные ложки ц/из муки

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Сложить в блендере овсянку, яйцо, по желанию сыр и орешки.

2. Все сбить.

3. Добавить муку, перемешать.

4. Добавить разрыхлитель, перемешать.

5. Можно отправить в разогретую мультиварку (на пергамент или форму) – режим "запекания" 40 минут. Или в духовку на пергамент или в форму при температуре 140-160 градусов на 40-60 минут.

6. Также, блюдо можно приготовить прямо на сковороде – сделать как большой блинчик или выложить оладьями. Жарить на минимальном огне под крышкой, затем перевернуть

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