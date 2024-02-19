Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт
Далеко не все могут сразу съесть целую миску отварной овсянки. Поэтому если такая каша остается на следующий день – она автоматически отправляется в помойку. Но гораздо лучше сделать из остатков полноценное блюдо.
Идеей приготовления кекса из вчерашней отварной овсянки опубликована на странице фудблогера Оксаны Васурчак (ok.vasurchak) в Instagram. Выходит полноценный десерт.
Ингредиенты:
- остатки овсянки – 120 г
- 1 яйцо
- ложка рикоты (опционально)
- горсть миндальных хлопьев (опционально)
- 2 чайные ложки ц/из муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Сложить в блендере овсянку, яйцо, по желанию сыр и орешки.
2. Все сбить.
3. Добавить муку, перемешать.
4. Добавить разрыхлитель, перемешать.
5. Можно отправить в разогретую мультиварку (на пергамент или форму) – режим "запекания" 40 минут. Или в духовку на пергамент или в форму при температуре 140-160 градусов на 40-60 минут.
6. Также, блюдо можно приготовить прямо на сковороде – сделать как большой блинчик или выложить оладьями. Жарить на минимальном огне под крышкой, затем перевернуть
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