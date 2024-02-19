Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт

Далеко не все могут сразу съесть целую миску отварной овсянки. Поэтому если такая каша остается на следующий день – она автоматически отправляется в помойку. Но гораздо лучше сделать из остатков полноценное блюдо.

Идеей приготовления кекса из вчерашней отварной овсянки опубликована на странице фудблогера Оксаны Васурчак (ok.vasurchak) в Instagram. Выходит полноценный десерт.

Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт

Ингредиенты:

  • остатки овсянки – 120 г
  • 1 яйцо
  • ложка рикоты (опционально)
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  • горсть миндальных хлопьев (опционально)
  • 2 чайные ложки ц/из муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт

1. Сложить в блендере овсянку, яйцо, по желанию сыр и орешки.

2. Все сбить.

Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт

3. Добавить муку, перемешать.

4. Добавить разрыхлитель, перемешать.

Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт

5. Можно отправить в разогретую мультиварку (на пергамент или форму) – режим "запекания" 40 минут. Или в духовку на пергамент или в форму при температуре 140-160 градусов на 40-60 минут.

Что приготовить из вчерашней овсянки: блюдо, как десерт

6. Также, блюдо можно приготовить прямо на сковороде – сделать как большой блинчик или выложить оладьями. Жарить на минимальном огне под крышкой, затем перевернуть

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