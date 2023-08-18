Оладьи – это идеальное блюдо не только на завтрак, но и перекус. Если дополнить их фруктами – яблоком или бананом – то лакомство обязательно оценят детишки. Для того чтобы оладьи были более полезны, в тесто не стоит добавлять сахар. Что касается муки, ее нужно добавлять в минимальном количестве.

В одном из блогов о питании (idei_prikorma) в Instagram был опубликован рецепт яблочных оладий, которые вы приготовите за 15 минут.

Ингредиенты:

яблоки – 1 шт

яйца –1 шт

мука – 1,5-2 ст. л.

корица

Способ приготовления:

1. Для начала помыть и очистить яблоко от сердцевины, натереть на крупной терке.

Видео дня

2. Добавить в яблоко яйцо, перемешать.

3. Добавить в общую массу муку и корицу. Все снова тщательно перемешать.

4. Из полученного теста пожарить оладьи на антипригарной сковороде (ее можно смазать маслом ГХИ) на слабом огне под крышкой. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: