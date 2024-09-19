Что приготовить из яиц для вкусного и полезного завтрака: рецепт быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
9
Что приготовить из яиц для вкусного и полезного завтрака: рецепт быстрого блюда

Яйца – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления омлетов, яичницы. Еще из них получатся вкусные намазки, салаты.

Видео дня
Что приготовить из яиц

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного омлета без молока, со шпинатом, сыром и куриным мясом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • яйца
  • шпинат
  • курица
  • сыр
  • авокадо
  • соль, перец
  • микрогрин

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду и накройте крышкой.

Приготовление основы для блюда

2. Сверху выложите шпинат, куриное мясо, сыр, микрогрин.

Что добавить в блюдо

Подавайте со свежими овощами или авокадо!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинарецептпродуктыЯйцо

Сейчас мы готовим

Все рецепты