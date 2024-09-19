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Что приготовить из яиц для вкусного и полезного завтрака: рецепт быстрого блюда
Яйца – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления омлетов, яичницы. Еще из них получатся вкусные намазки, салаты.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного омлета без молока, со шпинатом, сыром и куриным мясом.
Ингредиенты:
- яйца
- шпинат
- курица
- сыр
- авокадо
- соль, перец
- микрогрин
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду и накройте крышкой.
2. Сверху выложите шпинат, куриное мясо, сыр, микрогрин.
Подавайте со свежими овощами или авокадо!
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