Яйца – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления омлетов, яичницы. Еще из них получатся вкусные намазки, салаты.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного омлета без молока, со шпинатом, сыром и куриным мясом.

Ингредиенты:

яйца

шпинат

курица

сыр

авокадо

соль, перец

микрогрин

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на сковороду и накройте крышкой.

2. Сверху выложите шпинат, куриное мясо, сыр, микрогрин.

Подавайте со свежими овощами или авокадо!

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