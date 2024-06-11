Что приготовить из яиц для завтрака: рецепт полезного и бюджетного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из яиц для завтрака: рецепт полезного и бюджетного блюда за 5 минут

Из яиц можно приготовить очень много вкусных и быстрых блюд, которые можно есть как на завтрак, так и для перекуса. Среди самых популярных блюд – омлет, яичница, яйца-пашот.

Вкусный рулет из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, сыра и моркови для завтрака и перекуса.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Твердый сыр – 70 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Шпинат
  • Томат – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и морковь. Яйца взбейте.

Основа для блюда

2. Выложите на сковороду сыр, сверху морковь, залейте яичной смесью, сверху выложите шпинат и помидоры.

Приготовление блюда

3. Сверните и разрежьте пополам!

Готовое блюдо

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