Из яиц можно приготовить очень много вкусных и быстрых блюд, которые можно есть как на завтрак, так и для перекуса. Среди самых популярных блюд – омлет, яичница, яйца-пашот.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, сыра и моркови для завтрака и перекуса.

Ингредиенты:

Твердый сыр – 70 г

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Соль, перец по вкусу

Шпинат

Томат – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и морковь. Яйца взбейте.

2. Выложите на сковороду сыр, сверху морковь, залейте яичной смесью, сверху выложите шпинат и помидоры.

3. Сверните и разрежьте пополам!

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