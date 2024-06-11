Что приготовить из яиц для завтрака: рецепт полезного и бюджетного блюда за 5 минут
Из яиц можно приготовить очень много вкусных и быстрых блюд, которые можно есть как на завтрак, так и для перекуса. Среди самых популярных блюд – омлет, яичница, яйца-пашот.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, сыра и моркови для завтрака и перекуса.
Ингредиенты:
- Твердый сыр – 70 г
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Шпинат
- Томат – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и морковь. Яйца взбейте.
2. Выложите на сковороду сыр, сверху морковь, залейте яичной смесью, сверху выложите шпинат и помидоры.
3. Сверните и разрежьте пополам!
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