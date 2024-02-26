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Что приготовить из яиц и хлеба для перекуса: делимся интересной идеей вкусного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, легкий и очень быстрый перекус, для этого отлично подойдут яйца, сыр, тунец, овощи и хлеб. Их этих продуктов можно приготовить сэндвичи, салат, намазку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного перекуса из яиц, хлеба, сыра и овощей.
Ингредиенты:
- Нарезной хлеб – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Салат
- Помидор
- Сыр
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, вылейте на горячую сковороду.
2. Выложите сверху два куска хлеба, накройте крышкой.
3. После сверху выложите помидоры, сыр, листья салата и можно есть!
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