Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, легкий и очень быстрый перекус, для этого отлично подойдут яйца, сыр, тунец, овощи и хлеб. Их этих продуктов можно приготовить сэндвичи, салат, намазку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного перекуса из яиц, хлеба, сыра и овощей.

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Ингредиенты:

Нарезной хлеб – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Салат

Помидор

Сыр

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на горячую сковороду.

2. Выложите сверху два куска хлеба, накройте крышкой.

3. После сверху выложите помидоры, сыр, листья салата и можно есть!

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