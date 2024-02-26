Что приготовить из яиц и хлеба для перекуса: делимся интересной идеей вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
219
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, легкий и очень быстрый перекус, для этого отлично подойдут яйца, сыр, тунец, овощи и хлеб. Их этих продуктов можно приготовить сэндвичи, салат, намазку. 

Легкий перекус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного перекуса из яиц, хлеба, сыра и овощей. 

Рецепт закуски
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Нарезной хлеб – 2 шт. 
  • Яйца – 2 шт. 
  • Салат
  • Помидор
  • Сыр
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на горячую сковороду. 

Яйца и хлеб

2. Выложите сверху два куска хлеба, накройте крышкой. 

Приготовление перекуса

3. После сверху выложите помидоры, сыр, листья салата и можно есть! 

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты