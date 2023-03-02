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Что приготовить из яиц, кроме яичницы и омлета: вкуснейший вариант завтрака
Из яиц можно приготовить не только омлет и яичницу на завтрак, но и мафины. они вкусно сочетаются с зеленью, овощами, ветчиной и сыром. Весь процесс приготовления такого блюда занимает не больше 15 минут.
Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яицких кексов с помидорами, ветчиной и зеленью.
Ингредиенты:
- яйца
- петрушка
- зеленый лук
- помидоры
- ветчина
- соль и перец
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Взять форму кексов (желательно силиконовую) и в каждую из них выложить по одному яйцу. Посолить и поперчить.
2. Измельчить зелень, помидоры и ветчину. Выложить все поочередно наверх яиц.
3. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
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