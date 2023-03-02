Из яиц можно приготовить не только омлет и яичницу на завтрак, но и мафины. они вкусно сочетаются с зеленью, овощами, ветчиной и сыром. Весь процесс приготовления такого блюда занимает не больше 15 минут.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яицких кексов с помидорами, ветчиной и зеленью.

Ингредиенты:

яйца

петрушка

зеленый лук

помидоры

ветчина

соль и перец

кетчуп

Способ приготовления:

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1. Взять форму кексов (желательно силиконовую) и в каждую из них выложить по одному яйцу. Посолить и поперчить.

2. Измельчить зелень, помидоры и ветчину. Выложить все поочередно наверх яиц.

3. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

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