Что приготовить из яиц, кроме яичницы и омлета: вкуснейший вариант завтрака

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Что приготовить из яиц, кроме яичницы и омлета: вкуснейший вариант завтрака

Из яиц можно приготовить не только омлет и яичницу на завтрак, но и мафины. они вкусно сочетаются с зеленью, овощами, ветчиной и сыром. Весь процесс приготовления такого блюда занимает не больше 15 минут.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась рецептом яицких кексов с помидорами, ветчиной и зеленью.

Рецепт яичных мафинов

Ингредиенты:

  • яйца
  • петрушка
  • зеленый лук
  • помидоры
  • ветчина
  • соль и перец
  • кетчуп

Способ приготовления:

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1. Взять форму кексов (желательно силиконовую) и в каждую из них выложить по одному яйцу. Посолить и поперчить.

Что приготовить из яиц на завтрак

2. Измельчить зелень, помидоры и ветчину. Выложить все поочередно наверх яиц.

Кексы из яиц в духовке

3. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

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