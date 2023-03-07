Что приготовить на 8 марта для любимой: три рецепта для завтрака
Уже совсем скоро – 8 марта – Международный женский день. В этот весенний праздник каждый мужчина мечтает оригинально приветствовать свою любимую и подарить ей незабываемые эмоции. Завтрак в постель – это один из вариантов. И даже если ваши кулинарные способности желают лучшего – есть простые и легкие рецепты.
Редакция FoodOboz собрала подборку из трех рецептов, которые можно приготовить на завтрак 8 марта для любимой, на приготовление которых вы потратите не больше 20 минут.
Панкейки в виде сердец
Ингредиенты:
- мука – 150 г
- сливочное масло – 25 г
- молоко – 150 мл
- сахар – 3 ст. л.
- яйца – 1 шт
- ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
1. В сотейник налить молоко, добавить масло и поставить на средний огонь. Перемешать до полного растворения и снять с огня.
2. В отдельной миске взбить яйцо с сахаром и ванилином. Налить до молока, туда же добавить просеянную муку и тщательно взбить, чтобы не было комочков.
3. Разогреть сухую сковороду и налить тесто тонкой струйкой, рисуя контур сердца. Через несколько секунд, как только форма сердца схватиться, заполните панкейки внутри. Жарить панкейки по бокам.
Оригинальные горячие бутерброды
Ингредиенты:
- батон
- яичные желтки
- сливочный сыр
- помидоры черри
- укроп
- петрушка
Способ приготовления:
1. Отварить яйца (на две порции понадобятся 2 яичных желтка). В готовом виде натереть желтки на мелкой терке.
2. Подсушить хлеб и смазать его сливочным сыром.
3. Порезать помидоры пополам и выложить бутерброд в виде цифры 8.
4. Из желтков сформировать соцветие цветка, из зелени – стебель.
Французские тосты
Понадобится:
- яйца – 2 шт
- кусочек сливочного масла
- тостовый хлеб
- молоко – 100 мл
- сахар
Способ приготовления:
1. Смешать яйца с сахаром и молоком до однородности.
2. Растопить масло на сковороде.
3. Каждый кусок хлеба погрузить в молочную массу и выложить на сковороду. Жарить по 1 минуте с каждой стороны.
4. Подавать тосты с вареньем, джемом, ягодами и фруктами.
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