Уже совсем скоро – 8 марта – Международный женский день. В этот весенний праздник каждый мужчина мечтает оригинально приветствовать свою любимую и подарить ей незабываемые эмоции. Завтрак в постель – это один из вариантов. И даже если ваши кулинарные способности желают лучшего – есть простые и легкие рецепты.

Редакция FoodOboz собрала подборку из трех рецептов, которые можно приготовить на завтрак 8 марта для любимой, на приготовление которых вы потратите не больше 20 минут.

Панкейки в виде сердец

Ингредиенты:

мука – 150 г

сливочное масло – 25 г

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молоко – 150 мл

сахар – 3 ст. л.

яйца – 1 шт

ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

1. В сотейник налить молоко, добавить масло и поставить на средний огонь. Перемешать до полного растворения и снять с огня.

2. В отдельной миске взбить яйцо с сахаром и ванилином. Налить до молока, туда же добавить просеянную муку и тщательно взбить, чтобы не было комочков.

3. Разогреть сухую сковороду и налить тесто тонкой струйкой, рисуя контур сердца. Через несколько секунд, как только форма сердца схватиться, заполните панкейки внутри. Жарить панкейки по бокам.

Оригинальные горячие бутерброды

Ингредиенты:

батон

яичные желтки

сливочный сыр

помидоры черри

укроп

петрушка

Способ приготовления:

1. Отварить яйца (на две порции понадобятся 2 яичных желтка). В готовом виде натереть желтки на мелкой терке.

2. Подсушить хлеб и смазать его сливочным сыром.

3. Порезать помидоры пополам и выложить бутерброд в виде цифры 8.

4. Из желтков сформировать соцветие цветка, из зелени – стебель.

Французские тосты

Понадобится:

яйца – 2 шт

кусочек сливочного масла

тостовый хлеб

молоко – 100 мл

сахар

Способ приготовления:

1. Смешать яйца с сахаром и молоком до однородности.

2. Растопить масло на сковороде.

3. Каждый кусок хлеба погрузить в молочную массу и выложить на сковороду. Жарить по 1 минуте с каждой стороны.

4. Подавать тосты с вареньем, джемом, ягодами и фруктами.

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