Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом

В День всех влюбленных хочется порадовать вторую половинку чем-нибудь особенным. Идеальным вариантом будет сделать вкусный десерт своими руками. А если воспользоваться следующим вариантом, получится не только красиво и вкусно, но и очень легко.

Идея приготовления клубнично-сливочных сердечек на День Валентина опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak_nata в Instagram. Вам ничего не придется выпекать.

Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом

Ингредиенты для клубничного мусса:

  • клубника – 300 г
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  • сахар – 30 г
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • желатин – 11 г
  • вода для желатина – 70 г

Ингредиенты для ванильного мусса:

  • сметана 20% – 300 г
  • сахар – 70 г
  • ванилин
  • желатин – 10 г
  • вода для желатина – 60 г

Ингредиенты для сливочного мусса:

  • сливки 20/33% – 150 г
  • сахар – 20 г
  • ванилин
  • желатин – 5 г
  • вода для желатина – 30 г

Способ приготовления клубничного мусса:

Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом

1. Клубнику сбить блендером. По желанию процедить черево сито, чтобы исчезла зернистость.

2. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать.

3. Желатин быстрорастворимый растворить в горячей воде или готовить по инструкции. Влить в клубнику, смешать миксером до однородности.

Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом

Способ приготовления ванильного мусса:

1. Сметану соединить с сахаром и ванилином. Желатин растворить в горячей воде. Влить в сметану, смешать миксером до однородности.

2. Клубничную и ванильную массы часто перемешивать. Если слегка становятся вязкими – налить в форму поочередно половник ванильной и клубничной массы. Поставить в холодильник до полного застывания.

Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом

Способ приготовления сливочного мусса:

1. Сливки соединить с сахаром и ванилином.

2. Желатин растворить в горячей воде.

3. Влить в сливки, смешать миксером до однородности.

4. Вылить в форму. Отправить в холодильник для стабилизации не менее на 6 часов или на ночь.

Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом

5. Перед подачей вырезаем сердечки или нарезаем на брусочки.

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