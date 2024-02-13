Что приготовить на День святого Валентина: удивите вторую половинку изысканным десертом
В День всех влюбленных хочется порадовать вторую половинку чем-нибудь особенным. Идеальным вариантом будет сделать вкусный десерт своими руками. А если воспользоваться следующим вариантом, получится не только красиво и вкусно, но и очень легко.
Идея приготовления клубнично-сливочных сердечек на День Валентина опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak_nata в Instagram. Вам ничего не придется выпекать.
Ингредиенты для клубничного мусса:
- клубника – 300 г
- сахар – 30 г
- лимонный сок – 1 ст.л.
- желатин – 11 г
- вода для желатина – 70 г
Ингредиенты для ванильного мусса:
- сметана 20% – 300 г
- сахар – 70 г
- ванилин
- желатин – 10 г
- вода для желатина – 60 г
Ингредиенты для сливочного мусса:
- сливки 20/33% – 150 г
- сахар – 20 г
- ванилин
- желатин – 5 г
- вода для желатина – 30 г
Способ приготовления клубничного мусса:
1. Клубнику сбить блендером. По желанию процедить черево сито, чтобы исчезла зернистость.
2. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать.
3. Желатин быстрорастворимый растворить в горячей воде или готовить по инструкции. Влить в клубнику, смешать миксером до однородности.
Способ приготовления ванильного мусса:
1. Сметану соединить с сахаром и ванилином. Желатин растворить в горячей воде. Влить в сметану, смешать миксером до однородности.
2. Клубничную и ванильную массы часто перемешивать. Если слегка становятся вязкими – налить в форму поочередно половник ванильной и клубничной массы. Поставить в холодильник до полного застывания.
Способ приготовления сливочного мусса:
1. Сливки соединить с сахаром и ванилином.
2. Желатин растворить в горячей воде.
3. Влить в сливки, смешать миксером до однородности.
4. Вылить в форму. Отправить в холодильник для стабилизации не менее на 6 часов или на ночь.
5. Перед подачей вырезаем сердечки или нарезаем на брусочки.
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