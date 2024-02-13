В День всех влюбленных хочется порадовать вторую половинку чем-нибудь особенным. Идеальным вариантом будет сделать вкусный десерт своими руками. А если воспользоваться следующим вариантом, получится не только красиво и вкусно, но и очень легко.

Идея приготовления клубнично-сливочных сердечек на День Валентина опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak_nata в Instagram. Вам ничего не придется выпекать.

Ингредиенты для клубничного мусса:

клубника – 300 г

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сахар – 30 г

лимонный сок – 1 ст.л.

желатин – 11 г

вода для желатина – 70 г

Ингредиенты для ванильного мусса:

сметана 20% – 300 г

сахар – 70 г

ванилин

желатин – 10 г

вода для желатина – 60 г

Ингредиенты для сливочного мусса:

сливки 20/33% – 150 г

сахар – 20 г

ванилин

желатин – 5 г

вода для желатина – 30 г

Способ приготовления клубничного мусса:

1. Клубнику сбить блендером. По желанию процедить черево сито, чтобы исчезла зернистость.

2. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать.

3. Желатин быстрорастворимый растворить в горячей воде или готовить по инструкции. Влить в клубнику, смешать миксером до однородности.

Способ приготовления ванильного мусса:

1. Сметану соединить с сахаром и ванилином. Желатин растворить в горячей воде. Влить в сметану, смешать миксером до однородности.

2. Клубничную и ванильную массы часто перемешивать. Если слегка становятся вязкими – налить в форму поочередно половник ванильной и клубничной массы. Поставить в холодильник до полного застывания.

Способ приготовления сливочного мусса:

1. Сливки соединить с сахаром и ванилином.

2. Желатин растворить в горячей воде.

3. Влить в сливки, смешать миксером до однородности.

4. Вылить в форму. Отправить в холодильник для стабилизации не менее на 6 часов или на ночь.

5. Перед подачей вырезаем сердечки или нарезаем на брусочки.

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