Вскоре, 14 февраля, все влюбленные будут праздновать День святого Валентина. Это прекрасная возможность приготовить какое-нибудь вкусное лакомство – капкейки, торты, печенье или конфеты – и угостить ими свою половинку.

Редакция Foodoboz выбрала для вас два вкусных рецепта капкейков, которые можно с легкостью приготовить ко Дню влюбленных.

Капкейки "Сладкое сердце"

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 1,5 ст.

сахар – 1 ст.

соль – 0,5 ч. л.

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

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соль

сода

растопленное сливочное масло 82% – 100 г

яйца – 1 шт

сметана 20% – 70 мл

молоко – 200 мл

ванильный сахар – 2 ч. л.

какао – 2 ст. л.

Крем:

сливочное масло – 200 г

сахарная пудра – 3 ст.

вишневый сок – 4 ст. л.

замороженная вишня – 0, 5 ст.

соль

Способ приготовления:

1. Смешать сахар, яйцо и ванильный сахар. Добавить молоко, сметану и растопленное масло. Тщательно взбить до однородности.

2. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль, какао и соду. Добавить сухие ингредиенты в молочную массу, тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут.

3. Готовым тестом заполнить 1/3 часть каждой формочки. Выпекать при температуре 180 градусов 10-13 минут.

4. Для приготовления крема взбить сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы.

5. После этого налить вишневый сок и добавить измельченную вишню. Взбить до однородности и оставить готовый крем на время, чтобы загустел.

6. С кексов нужно осторожно срезать верхушку, так называемую "шапочку". Внутри шапочки вырезать формочкой сердечко. Посыпать сахарной пудрой.

7. Густым кремом смазать поверхность кексов и накрыть "шапочками".

Капкейки "Красный бархат"

Ингредиенты:

мука – 2,5 ст.

сахар – 1,5 ст.

какао – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

растительное масло – 1,5 ст.

яйца – 2 шт

красный краситель – 1,5 ч.л.

экстракт ванили – 1 ч. л.

кефир – 1 ст.

пищевая сода – 1,5 ч. л.

уксус – 2 ч. л.

Глазурь:

сливочное масло – 225 г

сливочный творог – 340 г

сахарная пудра – 450 г

ванильный экстракт – 3/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать муку, какао и соль.

2. Взбить сахар и масло миксером. Поочередно добавляя яйца, продолжить взбивать до однородности.

3. К полученной массе добавить краситель и ваниль. Перемешать.

4. Уменьшить скорость миксера и в три этапа добавить сухие ингредиенты, чередуя с двумя кефирными добавлениями.

5. Потушить уксусом соду и добавить к тесту. Взбивать на средней скорости 10 секунд.

6. Полученным тестом наполнить 1\3 каждой формочки. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Охладить на решетке.

7. Все необходимые ингредиенты для глазури взбить до однородности. Переложить в кондитерский мешок и выжать на кексы.

8. Готовые кексы поставить в холодильник за 2 часа до подачи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о рецептах вкусных блюд ко Дню влюбленных, которые можно приготовить за 10 минут.