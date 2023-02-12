Что приготовить на День святого Валентина: вкусные рецепты капкейков
Вскоре, 14 февраля, все влюбленные будут праздновать День святого Валентина. Это прекрасная возможность приготовить какое-нибудь вкусное лакомство – капкейки, торты, печенье или конфеты – и угостить ими свою половинку.
Редакция Foodoboz выбрала для вас два вкусных рецепта капкейков, которые можно с легкостью приготовить ко Дню влюбленных.
Капкейки "Сладкое сердце"
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 1,5 ст.
- сахар – 1 ст.
- соль – 0,5 ч. л.
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль
- сода
- растопленное сливочное масло 82% – 100 г
- яйца – 1 шт
- сметана 20% – 70 мл
- молоко – 200 мл
- ванильный сахар – 2 ч. л.
- какао – 2 ст. л.
Крем:
- сливочное масло – 200 г
- сахарная пудра – 3 ст.
- вишневый сок – 4 ст. л.
- замороженная вишня – 0, 5 ст.
- соль
Способ приготовления:
1. Смешать сахар, яйцо и ванильный сахар. Добавить молоко, сметану и растопленное масло. Тщательно взбить до однородности.
2. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль, какао и соду. Добавить сухие ингредиенты в молочную массу, тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут.
3. Готовым тестом заполнить 1/3 часть каждой формочки. Выпекать при температуре 180 градусов 10-13 минут.
4. Для приготовления крема взбить сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы.
5. После этого налить вишневый сок и добавить измельченную вишню. Взбить до однородности и оставить готовый крем на время, чтобы загустел.
6. С кексов нужно осторожно срезать верхушку, так называемую "шапочку". Внутри шапочки вырезать формочкой сердечко. Посыпать сахарной пудрой.
7. Густым кремом смазать поверхность кексов и накрыть "шапочками".
Капкейки "Красный бархат"
Ингредиенты:
- мука – 2,5 ст.
- сахар – 1,5 ст.
- какао – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- растительное масло – 1,5 ст.
- яйца – 2 шт
- красный краситель – 1,5 ч.л.
- экстракт ванили – 1 ч. л.
- кефир – 1 ст.
- пищевая сода – 1,5 ч. л.
- уксус – 2 ч. л.
Глазурь:
- сливочное масло – 225 г
- сливочный творог – 340 г
- сахарная пудра – 450 г
- ванильный экстракт – 3/4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешать муку, какао и соль.
2. Взбить сахар и масло миксером. Поочередно добавляя яйца, продолжить взбивать до однородности.
3. К полученной массе добавить краситель и ваниль. Перемешать.
4. Уменьшить скорость миксера и в три этапа добавить сухие ингредиенты, чередуя с двумя кефирными добавлениями.
5. Потушить уксусом соду и добавить к тесту. Взбивать на средней скорости 10 секунд.
6. Полученным тестом наполнить 1\3 каждой формочки. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Охладить на решетке.
7. Все необходимые ингредиенты для глазури взбить до однородности. Переложить в кондитерский мешок и выжать на кексы.
8. Готовые кексы поставить в холодильник за 2 часа до подачи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о рецептах вкусных блюд ко Дню влюбленных, которые можно приготовить за 10 минут.