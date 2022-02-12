Что приготовить на День Валентина: сердечки-кексики

ШОКОЛАДНЫЕ СЕРДЕЧКИ-КЕКСИКИ ДЛЯ ЕГО СЕРДЦА

Идеальные шоколадные кексы

Внутри они мягкие, а снаружи хрустящие — как брауни.

Ингредиентов будет много, так что давайте по порядку:

КЕКСЫ:

– Яйцо — 2 шт

– Сахар — 150 гр

– Масло сливочное — 100 гр

– Сливки 35% — 100 гр

– Мука — 110 гр

– Какао — 50 гр

– Разрыхлитель — 5 гр

Масло комнатной температуры растереть с сахаром, ввести все жидкие ингредиенты, смешать. Ввести муку, какао, разрыхлитель, смешать до однородности.

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Тесто нужно расфасовать по формочкам в форме сердечек.

Если у вас нет формочек в форме сердца — не беда, ловите:

ЛАЙФХАК 1: чтобы сделать форму сердечка — накатайте шарики из фольги и вставьте их в железную форму для кексов.

Переложите тесто в кондитерский шприц, но если его нет у вас — у меня есть решение:

ЛАЙФХАК 2: вместо кондитерского шприца можно использовать универсальный пакет-слайдер. Просто отрежьте уголок, и очень удобно будет накладывать тесто в формы.

Наполните 2/3 формочки, выпекайте при 180 градусах 20 минут. Или проверьте готовность зубочистками — духовки все выпекают по-разному.

КРЕМ-ДЕКОР:

– Крем-сыр — 200 гр

– Масло сливочное (комп. темп.) — 60 гр

– Сахарная пудра — 40 гр

Все ингредиенты взбить венчиком или блендером до плотных пиков.

КЛЮКВА НАЧИНКА (КЮЛИ)

– Клюква с/м — 160 г

– Сахар — 60 гр

– Пектин — 5 гр

Все смешать в кастрюле, довести до кипения и проварить ещё 3-5 минут.

Пробить погружным блендером, процедить через сито.

Далее вам нужно сделать корнетик из пергамента, который не пропустит влагу.

Далее: ложкой вынимаем серединку кекса, в освободившееся место кладем соус из клюквы, а сверху рисуем красивые сердечки кремом.

Клюкву можно заменить на любую другую ягоду.

Сохраняйте рецепт, готовьте любимым, и с праздником вас.