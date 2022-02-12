Что приготовить на День Валентина: сердечки-кексики
ШОКОЛАДНЫЕ СЕРДЕЧКИ-КЕКСИКИ ДЛЯ ЕГО СЕРДЦА
Идеальные шоколадные кексы
Внутри они мягкие, а снаружи хрустящие — как брауни.
Ингредиентов будет много, так что давайте по порядку:
КЕКСЫ:
– Яйцо — 2 шт
– Сахар — 150 гр
– Масло сливочное — 100 гр
– Сливки 35% — 100 гр
– Мука — 110 гр
– Какао — 50 гр
– Разрыхлитель — 5 гр
Масло комнатной температуры растереть с сахаром, ввести все жидкие ингредиенты, смешать. Ввести муку, какао, разрыхлитель, смешать до однородности.
Тесто нужно расфасовать по формочкам в форме сердечек.
Если у вас нет формочек в форме сердца — не беда, ловите:
ЛАЙФХАК 1: чтобы сделать форму сердечка — накатайте шарики из фольги и вставьте их в железную форму для кексов.
Переложите тесто в кондитерский шприц, но если его нет у вас — у меня есть решение:
ЛАЙФХАК 2: вместо кондитерского шприца можно использовать универсальный пакет-слайдер. Просто отрежьте уголок, и очень удобно будет накладывать тесто в формы.
Наполните 2/3 формочки, выпекайте при 180 градусах 20 минут. Или проверьте готовность зубочистками — духовки все выпекают по-разному.
КРЕМ-ДЕКОР:
– Крем-сыр — 200 гр
– Масло сливочное (комп. темп.) — 60 гр
– Сахарная пудра — 40 гр
Все ингредиенты взбить венчиком или блендером до плотных пиков.
КЛЮКВА НАЧИНКА (КЮЛИ)
– Клюква с/м — 160 г
– Сахар — 60 гр
– Пектин — 5 гр
Все смешать в кастрюле, довести до кипения и проварить ещё 3-5 минут.
Пробить погружным блендером, процедить через сито.
Далее вам нужно сделать корнетик из пергамента, который не пропустит влагу.
Далее: ложкой вынимаем серединку кекса, в освободившееся место кладем соус из клюквы, а сверху рисуем красивые сердечки кремом.
Клюкву можно заменить на любую другую ягоду.
Сохраняйте рецепт, готовьте любимым, и с праздником вас.
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