Что приготовить на католическое Рождество: самые популярные блюда

Совсем скоро, 25 декабря, Рождество будут праздновать католики. Так как и у верующих восточного обряда, на Сочельник 24 декабря готовят постные блюда. Обязательно должна быть, конечно, же кутья, а также существует много традиционных вкусностей, без которых не обходится застолье в этот день.

Редакция OBOZREVATEL подготовила подборку блюд, которые традиционно готовят на католическое Рождество.

Постный гороховый суп с сушеными грибами от cook_julija_simonchuk. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

вода

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грибы сушеные

горох

картофель

морковь

лук

соль, перец, лавровый лист душистых горошек, зелень.

масло

Способ приготовления:

1. Промыть и замочить горох в холодной воде на несколько часов или на ночь.

2. После того как он разбухнет, отварить до мягкости, периодически снимая пену.

3. Одновременно с горохом положить промытые сушеные грибы.

4. Подготовить овощи: почистить и нарезать картофель (его нужно добавить, когда горох уже будет почти готов), натереть морковь, прожарить на сковороде вместе с измельченным луком.

6. За 5 минут до готовности картофеля добавить зажарку. Затем лавровый лист и душистый перец и молотый, соль.

7. Готовый суп снять с огня, добавить зелень, оставить на время настояться.

Также готовят разнообразные овощные салаты с интересными сочетаниями.

Постная закуска из свеклы "Старольвовская" от kirbaiviktor. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт

яблоки – 1 шт

чернослив – 3-5 шт

вяленая клюква – 1 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчика

рукола – 2-3 столовых ложки

нарезанная смесь укропа и петрушки – 1 ст.л. (по желанию)

Ингредиенты для заправки:

лимонный сок – 2 ст.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

Если вы готовите и солчные блюда на сочельник по желанию можно добавить 1-2 столовые ложки: сметаны/кефира/йогурта/сливок.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и крупно натереть. Яблоко почистить от кожуры, тоже натереть. Чернослив промыть и нарезать. Чеснок измельчить.

2. Все ингредиенты положить в салатницу, добавить заправку, перемешать, дать настояться 5-7 минут.

Уже к самому Рождеству, 25 декабря, готовят разнообразную выпечку, которой можно угостить знакомых и разделить с ними радость праздника.

Сладкие пончики от nata__kharyshak. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

молоко (теплое) – 500 мл

мука – 700 г

яйца – 1 шт

дрожжи (сухие) – 11 г

сахар – 3 ст.л

соль – 0,5 ч.л.

масло – 80г

масло для жарки

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. К теплому молоку (250 г) добавить дрожжи, сахар (1,5 ст. л), перемешать и оставить на несколько минут.

2. Как только подошла опара, просеять в отдельную глубокую тарелку муку, сделать ямку и вылить полученную смесь. Добавить яйцо, соль, сахар, растопленное масло, перемешать и долить оставшееся молоко (250 грамм). Если нужно, добавить еще муку.

3. Вымешивать тесто 10-15 минут, но перед этим смазать руки растительным маслом.

4. Оставить в теплом месте на 40 минут, накрыв полотенцем.

5. Когда тесто подошло, раскатать в пласт и с помощью стакана сделать кружочки.

6. Их бросить на столе еще на 10 минут.

7. Разогреть масло и жарить пончики.

Рождественский штолен от iren_food_pp. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для начинки:

курага – 100 г

орехи – 100 г (грецкие и миндаль)

изюм – 50 г

ром или бренди – 100 г

Способ приготовления:

1. Сухофрукты и орехи залить алкоголем.

2. Оставить на 10-12 часов.

Ингредиенты для теста:

кисломолочный творог – 200 г

сахар – 100 г

яйца – 2 шт

мягкое масло – 100 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 15 г

цедра апельсина

Способ приготовления:

1. Творог, масло, сахар, яйца и цедру хорошо перемешать. Можно миксером.

2. Просеять в смесь муки и разрыхлителя, замесить тесто.

3. Из сухофруктов слить алкоголь, обсушить их бумажным полотенцем, можно немного присыпать мукой.

4. Вмешать начинку в тесто.

5. Разогреть духовку до 180 градусов, застелить противень фольгой, а поверх фольги пергаментом. Это для того, чтобы штолен не пригорел.

6. Сформировать из теста батон так, чтобы начинка не выглядывала.

7. Достать, полностью охладить.

8. Хорошо посыпать сахарной пудрой.

9. Задекорировать на свой вкус.

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