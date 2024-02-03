Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов

Главное блюдо, которое обязательно нужно приготовить на Масленицу – это блины. Но если просто с вареньем или сметаной вам такие изделия кажутся слишком обычными – сделайте "Полино". Для такого десерта блины должны быть именно шоколадными.

Идея приготовления "Полина" из блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Если вы ждете гостей – этот десерт будет отличным дополнением праздничного стола.

Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов

Ингредиенты на 9-11 блинов (3 поленья):

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  • 150 г муки
  • 40 г какао
  • 400 мл молока
  • 2 яйца
  • 30 г сахара

Ингредиенты для начинки:

  • 100 г сахарной пудры
  • 250-300 г кисломолочного творога
  • 1 плитка шоколадки для декора

Способ приготовления:

Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов

1. К муке добавить какао и сахар.

2. Взбить яйца, немного перемешать.

Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов

3. Постепенно добавить молоко, размещая тесто из густого в блинное.

4. Жарить блины на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде.

Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов

5. Положить почти друг на друга 3-4 блина.

6. Смазать тонким слоем сыра, взбить с сахарной пудрой.

Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов

7. Осторожно закрутить рулет, по желанию полить шоколадом.

8. Можно есть сразу, но будет гораздо вкуснее, если дать настояться десерту в холодильнике 2 часа.

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