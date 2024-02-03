Что приготовить на Масленицу 2024: интересный десерт из блинов
Главное блюдо, которое обязательно нужно приготовить на Масленицу – это блины. Но если просто с вареньем или сметаной вам такие изделия кажутся слишком обычными – сделайте "Полино". Для такого десерта блины должны быть именно шоколадными.
Идея приготовления "Полина" из блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Если вы ждете гостей – этот десерт будет отличным дополнением праздничного стола.
Ингредиенты на 9-11 блинов (3 поленья):
- 150 г муки
- 40 г какао
- 400 мл молока
- 2 яйца
- 30 г сахара
Ингредиенты для начинки:
- 100 г сахарной пудры
- 250-300 г кисломолочного творога
- 1 плитка шоколадки для декора
Способ приготовления:
1. К муке добавить какао и сахар.
2. Взбить яйца, немного перемешать.
3. Постепенно добавить молоко, размещая тесто из густого в блинное.
4. Жарить блины на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде.
5. Положить почти друг на друга 3-4 блина.
6. Смазать тонким слоем сыра, взбить с сахарной пудрой.
7. Осторожно закрутить рулет, по желанию полить шоколадом.
8. Можно есть сразу, но будет гораздо вкуснее, если дать настояться десерту в холодильнике 2 часа.
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