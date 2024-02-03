Главное блюдо, которое обязательно нужно приготовить на Масленицу – это блины. Но если просто с вареньем или сметаной вам такие изделия кажутся слишком обычными – сделайте "Полино". Для такого десерта блины должны быть именно шоколадными.

Идея приготовления "Полина" из блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Если вы ждете гостей – этот десерт будет отличным дополнением праздничного стола.

Ингредиенты на 9-11 блинов (3 поленья):

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150 г муки

40 г какао

400 мл молока

2 яйца

30 г сахара

Ингредиенты для начинки:

100 г сахарной пудры

250-300 г кисломолочного творога

1 плитка шоколадки для декора

Способ приготовления:

1. К муке добавить какао и сахар.

2. Взбить яйца, немного перемешать.

3. Постепенно добавить молоко, размещая тесто из густого в блинное.

4. Жарить блины на хорошо разогретой смазанной маслом сковороде.

5. Положить почти друг на друга 3-4 блина.

6. Смазать тонким слоем сыра, взбить с сахарной пудрой.

7. Осторожно закрутить рулет, по желанию полить шоколадом.

8. Можно есть сразу, но будет гораздо вкуснее, если дать настояться десерту в холодильнике 2 часа.

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