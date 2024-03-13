Что приготовить на Масленицу 2024: рецепт вкусных блинов с тройной начинкой
Блины можно готовить на кефире, молоке, кипятке и даже на минеральной воде, и с разными начинками. Очень важно при приготовлении теста – предотвратить образования комочков.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень блинов с тройной начинкой, которые будут очень вкусными.
Ингредиенты:
- 500 мл теплого молока
- 225 г муки
- 40 г сливочного масла
- 3 яйца
- 40 г сахара или заменителю + 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
Для начинки:
- 250 г готовой маковой начинки
- 200 г вишен без косточки+40г сахара+15г крахмала
- 350 г кисломолочного сыра + 3,5 ст. л. сахара+60г сметаны
Способ приготовления:
1. Тесто для блинов: разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, вымешайте венчиком. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком и в конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко, все хорошо вымешайте.
2. Пожарьте блины с одной стороны 1.5-2 минут, и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.
3. Начинка: к размороженным вишням добавьте сахар и крахмал, проварите помешивая на маленьком огне до загустения, и дайте полностью остыть. К творогу добавьте сметану и сахар, и перебейте в пастообразную массу блендером.
4. На один блинчик выложите две начинки. Одну из одного края, другую с другой. Сверните каждую начинку внутрь. На другой блинчик выложите третью начинку, сверните на треть, и вложите блинчик с двумя другими начинками, и сверните их вместе. Так и получится идеальный блинчик с тремя начинками.
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