Блины можно готовить на кефире, молоке, кипятке и даже на минеральной воде, и с разными начинками. Очень важно при приготовлении теста – предотвратить образования комочков.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень блинов с тройной начинкой, которые будут очень вкусными.

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Ингредиенты:

500 мл теплого молока

225 г муки

40 г сливочного масла

3 яйца

40 г сахара или заменителю + 10 г ванильного сахара

щепотка соли

Для начинки:

250 г готовой маковой начинки

200 г вишен без косточки+40г сахара+15г крахмала

350 г кисломолочного сыра + 3,5 ст. л. сахара+60г сметаны

Способ приготовления:

1. Тесто для блинов: разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, вымешайте венчиком. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком и в конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко, все хорошо вымешайте.

2. Пожарьте блины с одной стороны 1.5-2 минут, и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.

3. Начинка: к размороженным вишням добавьте сахар и крахмал, проварите помешивая на маленьком огне до загустения, и дайте полностью остыть. К творогу добавьте сметану и сахар, и перебейте в пастообразную массу блендером.

4. На один блинчик выложите две начинки. Одну из одного края, другую с другой. Сверните каждую начинку внутрь. На другой блинчик выложите третью начинку, сверните на треть, и вложите блинчик с двумя другими начинками, и сверните их вместе. Так и получится идеальный блинчик с тремя начинками.

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