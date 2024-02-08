Что необычное приготовить на Масленицу 2024: суши из шпинатных блинов
Шпинатные блинчики в виде суши? Без проблем! Для того, чтобы приготовить это интересное и вкусное блюдо, достаточно только найти правильный рецепт.
Именно им в Instagram поделилась фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. Она также рассказала, как приготовить блюдо так, чтобы в первый взгляд все подумали, что это суши.
Ингредиенты на 10-12 блинов
- Шпинат – 55 гр
- Молоко – 125 мл
- Вода – 125 гр
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 125 гр
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Сливочный сыр – 300-400 гр
- Икра – 175 гр
Способ приготовления
1. К шпинату добавляем воду и молоко. Взбимаем блендером до однородности.
2. Добавляем просеянную муку, яйцо, растительное масло и соль. Снова взбиваем блендером.
3. Обжариваем блины с обеих сторон до готовности.
4. Смазываем блин сыром и заворачиваем в рулет.
5. Смазываем еще один блин сыром и заворачиваем в него предыдущий.
6. Края обрезаем и выбрасываем.
7. Нарезаем блины на порционные куски и выкладываем сверху икру.
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