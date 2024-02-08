Шпинатные блинчики в виде суши? Без проблем! Для того, чтобы приготовить это интересное и вкусное блюдо, достаточно только найти правильный рецепт.

Именно им в Instagram поделилась фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. Она также рассказала, как приготовить блюдо так, чтобы в первый взгляд все подумали, что это суши.

Ингредиенты на 10-12 блинов

Шпинат – 55 гр

Молоко – 125 мл

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Вода – 125 гр

Яйцо – 1 шт

Мука – 125 гр

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Сливочный сыр – 300-400 гр

Икра – 175 гр

Способ приготовления

1. К шпинату добавляем воду и молоко. Взбимаем блендером до однородности.

2. Добавляем просеянную муку, яйцо, растительное масло и соль. Снова взбиваем блендером.

3. Обжариваем блины с обеих сторон до готовности.

4. Смазываем блин сыром и заворачиваем в рулет.

5. Смазываем еще один блин сыром и заворачиваем в него предыдущий.

6. Края обрезаем и выбрасываем.

7. Нарезаем блины на порционные куски и выкладываем сверху икру.

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