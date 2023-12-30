Что приготовить на Новый год 2024 года: бюджетное меню
Если вы не планируете тратить на празднование Нового года много денег – следующее меню для вас. Здесь достаточно простые блюда, которые можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов. При этом, получается очень празднично и сытно.
Редакция FoodOboz сделала подборку из бюджетных закусок и десерта. С этими блюдами празднование точно получится удачным.
Идеей легкой закуски "Рафаэлло" из крабовых палочек поделилась anny.cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- яйца – 3 шт.
- плавленый сырок – 3 шт.
- чеснок – 3 зубца
- майонез – 1,5-2 ст.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты измельчить.
2. Из натертых крабовых палочек отобрать 1/3 от всего количества.
3. Остальные компоненты смешать с майонезом и солью.
4. Сформировать небольшие шарики руками и обвалять в натертой крабовой палочке.
5. Поставить в холодильник на 1-2 часа.
Идея приготовления праздничных канапе опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- хлеб
- оливковое масло, сушеный чеснок
- 1 банка печени трески
- 1 плавленый сырок
- 1-2 вареных яйца (у меня 2 маленьких)
- соль, перец
- 1-2 ст.л сметаны/йогурта/майонеза
- если берете майонез, то соль в начинку не добавляйте
Способ приготовления:
1. Хлеб нарезаем квадратиками, поливаем оливковым маслом, посыпаем сушеным чесноком и подсушиваем в духовке 10-15 минут.
2. Для начинки смешиваем печень трески, натертый плавленый сыр, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану.
3. Выкладываем начинку на подсушенный хлеб и украшаем зеленым луком.
Идея приготовления праздничных бутербродов со шпротами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Разлетаются за считанные минуты.
Ингредиенты:
- плавленый сырок сливочный – 150 г
- чеснок – 2 зубчика
- маринованный огурец (небольшой) – 4 шт.
- укроп – пучок
- шпроты
- черный хлеб
Способ приготовления:
1. Укроп помыть, почистить от грубых стеблей, несколько веточек отложить для украшения.
2. В чашу блендера выложить порезанные сырки, 3 порезанные огурца.
3. Почистить чеснок и положить ко всем компонентам.
4. Все это измельчить в однородную массу.
5. Черный хлеб порезать, смазать пастой.
6. Сверху выложить рыбу, веточку укропа и тонкий кружочек огурца.
Идея приготовления майонезного салата с курицей и кукурузой на Новый год опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Блюдо выглядит очень привлекательно.
Ингредиенты:
- 250 г балыка/ветчины/вареной колбаски
- 200 г твердого сыра
- 3 вареных яйца
- 1 банка кукурузы
- 1 банка маринованных шампиньонов
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. На тарелочку поставить кольцо и первым слоем выложить нарезанную соломкой вареную колбасу.
2. Хорошо разровнять и смазать майонезом.
3. Вторым слоем выложить нарезанный соломкой твердый сыр, третьим – вареные яйца, а четвертым – маринованные грибы.
4. Каждый слой хорошо разровнять.
5. Смазать майонезом.
6. Последним слоем выложить кукурузу и хорошо разровнять.
7. В конце салат украсить петрушкой.
Кулинарка Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного яичного рулета с крабовыми палочками и крем-сыром.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- крабовые палочки – 200 г
- крем-творог – 100 г
- огурец свежий – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, сметану, соль и вылейте на пергамент, выпекайте в разогретой духовке за 180 С 15 минут.
2. Крабовые палочки разберите на волокна, соедините с крем-сыром.
3. Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь огурец и заверните в рулетик, охладите 1 час и можно есть.
4. Перед подачей полейте терриаковые соусом.
Идея приготовления бюджетного торта "Битое стекло" на Новый опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik_ в Instagram.
Ингредиенты:
- желе – 2 пачки
- сметана – 700 г
- желатин – 30 г
- сахарная пудра – 200 г
- вода – 400 г в желе + 50 г в желатине
Способ приготовления:
1. Желе залить горячей водой, перемешать.
2. Поставить в холодильник до полного застывания.
3. Сметану смешать с сахарной пудрой.
4. Желатин залить холодной водой – подождать, пока набухнет.
5. Растопить на водяной бане и ввести в сметану, постоянно помешивая.
6. Застывшее желе порезать на квадратики.
7. Положить хаотично к сметане, отправить в холодильник до полного застывания.
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