Если вы не планируете тратить на празднование Нового года много денег – следующее меню для вас. Здесь достаточно простые блюда, которые можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов. При этом, получается очень празднично и сытно.

Редакция FoodOboz сделала подборку из бюджетных закусок и десерта. С этими блюдами празднование точно получится удачным.

Идеей легкой закуски "Рафаэлло" из крабовых палочек поделилась anny.cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

яйца – 3 шт.

плавленый сырок – 3 шт.

чеснок – 3 зубца

майонез – 1,5-2 ст.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить.

2. Из натертых крабовых палочек отобрать 1/3 от всего количества.

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3. Остальные компоненты смешать с майонезом и солью.

4. Сформировать небольшие шарики руками и обвалять в натертой крабовой палочке.

5. Поставить в холодильник на 1-2 часа.

Идея приготовления праздничных канапе опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб

оливковое масло, сушеный чеснок

1 банка печени трески

1 плавленый сырок

1-2 вареных яйца (у меня 2 маленьких)

соль, перец

1-2 ст.л сметаны/йогурта/майонеза

если берете майонез, то соль в начинку не добавляйте

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезаем квадратиками, поливаем оливковым маслом, посыпаем сушеным чесноком и подсушиваем в духовке 10-15 минут.

2. Для начинки смешиваем печень трески, натертый плавленый сыр, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану.

3. Выкладываем начинку на подсушенный хлеб и украшаем зеленым луком.

Идея приготовления праздничных бутербродов со шпротами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Разлетаются за считанные минуты.

Ингредиенты:

плавленый сырок сливочный – 150 г

чеснок – 2 зубчика

маринованный огурец (небольшой) – 4 шт.

укроп – пучок

шпроты

черный хлеб

Способ приготовления:

1. Укроп помыть, почистить от грубых стеблей, несколько веточек отложить для украшения.

2. В чашу блендера выложить порезанные сырки, 3 порезанные огурца.

3. Почистить чеснок и положить ко всем компонентам.

4. Все это измельчить в однородную массу.

5. Черный хлеб порезать, смазать пастой.

6. Сверху выложить рыбу, веточку укропа и тонкий кружочек огурца.

Идея приготовления майонезного салата с курицей и кукурузой на Новый год опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Блюдо выглядит очень привлекательно.

Ингредиенты:

250 г балыка/ветчины/вареной колбаски

200 г твердого сыра

3 вареных яйца

1 банка кукурузы

1 банка маринованных шампиньонов

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. На тарелочку поставить кольцо и первым слоем выложить нарезанную соломкой вареную колбасу.

2. Хорошо разровнять и смазать майонезом.

3. Вторым слоем выложить нарезанный соломкой твердый сыр, третьим – вареные яйца, а четвертым – маринованные грибы.

4. Каждый слой хорошо разровнять.

5. Смазать майонезом.

6. Последним слоем выложить кукурузу и хорошо разровнять.

7. В конце салат украсить петрушкой.

Кулинарка Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного яичного рулета с крабовыми палочками и крем-сыром.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сметана – 2 ст. л.

соль – щепотка

крабовые палочки – 200 г

крем-творог – 100 г

огурец свежий – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, сметану, соль и вылейте на пергамент, выпекайте в разогретой духовке за 180 С 15 минут.

2. Крабовые палочки разберите на волокна, соедините с крем-сыром.

3. Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь огурец и заверните в рулетик, охладите 1 час и можно есть.

4. Перед подачей полейте терриаковые соусом.

Идея приготовления бюджетного торта "Битое стекло" на Новый опубликована на странице фудблогера с ником top_havchik_ в Instagram.

Ингредиенты:

желе – 2 пачки

сметана – 700 г

желатин – 30 г

сахарная пудра – 200 г

вода – 400 г в желе + 50 г в желатине

Способ приготовления:

1. Желе залить горячей водой, перемешать.

2. Поставить в холодильник до полного застывания.

3. Сметану смешать с сахарной пудрой.

4. Желатин залить холодной водой – подождать, пока набухнет.

5. Растопить на водяной бане и ввести в сметану, постоянно помешивая.

6. Застывшее желе порезать на квадратики.

7. Положить хаотично к сметане, отправить в холодильник до полного застывания.

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